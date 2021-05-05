圍示威現場拍攝者 3人囚10至15月 官斥挾善行惡 無異反修例者口中惡法暴政

明報記者

被告為廚師黃子隆（32歲）、註冊社工吳睿哲（24歲）及中學女教師蘇瑋善（26歲），3人被控於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界，非法禁錮女子X及非法集結；黃另被控非禮X。辯方為蘇瑋善求情時稱，她曾為少數族裔義教，雖現已無法重執教鞭，但未有氣餒，更在還押時已完成編寫一本數學教科書，亦準備好在獄中進修。

女事主被誤當便衣警 事後遭起底 心理受創染酒癮

法官練錦鴻在判刑時提及事主X的創傷報告，指X有不少創傷徵狀，除腦海不時閃過案發畫面、對人不信任、情緒長期低落及感絕望等，亦因事件染上酒癮。報告又指出，X事後被「起底」，個人資料被放上網，令她難以找工作，在街上亦有人認出她並出言不遜，她更因擔心被跟蹤而兩度搬家，現居於酒店。

辯方的書面求情指出，X當日被質疑後既沒解釋亦無離場，令人起疑。練官反駁，市民在公眾地方拍攝沒有犯法，X不需為自己的行為解釋，亦無證據指X犯了任何錯，儘管X的拍攝行為及其後的反應「看來不智」，亦非各人犯案的理由。練官認為辯方將事件責任諉過於X，在法理及道德上都說不過去。

社工教師稱為協助 官：極度自我中心

練官續稱，次被告吳睿哲及第三被告蘇瑋善稱當時只是為了協助，但「他們的善心抵不過他們對X的惡」，稱兩人與其他反修例事件中的人相似，均為「極度自我中心」，不管各人對公義有不同理解，也不管行為有否限制了他人的言論和行動自由，各被告只是「挾善行惡」，其邏輯與「他們口中的惡法及暴政如出一轍」，就算他們「自以為多麼高尚、多麼無私」，他們亦須對惡果負責。

廚師同犯非禮罪 官指重大羞辱

至於首被告黃子隆干犯的非禮罪，練官指出，首被告除了滿足私慾及宣泄文化傳統上男性對女性的支配權外，亦對事主構成重大羞辱，與一般鬼祟犯下的非禮案很不同。練官最終判黃共監禁15個月，吳監禁12個月，蘇因求情獲額外減刑至監禁10個月。

【案件編號：DCCC893/19】

（反修例風暴）