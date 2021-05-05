利君雅不獲港台續約 林鄭：無參與人事管理

林太昨日被問利君雅不獲續約有否政治考慮，以及港台移除YouTube頻道播放超過12個月的節目，她表示，政府部門人事管理由部門首長負責，廣播事務安排亦由廣播處長負責，並按與廣管局簽訂的約章工作。她稱港台是政府部門亦是公共廣播機構，有關港台高層移除節目的決定不屬特首事務，她強調，沒有人給予港台新角色，認為港台擔當公共廣播角色須客觀持平及支持特區政府，但不代表節目不能批評政府，但須客觀持平，不可有偏見和前設立場。

假新聞規管交政策局蒐立法資料

學者質疑角色倒轉：變相政府監察新聞界

關於規管「假新聞」，林太表示法例須大量資料蒐集，目前由一個政策局負責，包括蒐集海外政府如何處理不確、錯誤信息、社交平台仇恨和謊言等，並稱現時最優先處理修訂《私隱條例》。

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機認為，由政府提出監管或打擊「假新聞」非好事，因未能知悉究竟是由行政機關、執法機構抑或由法庭去判斷新聞是真是假，又認為以往由傳媒監察政府，但若由政府打擊「假新聞」，變相政府監察新聞界，「是否倒轉了呢？」

有港台員工對管方處理利君雅手法不滿，認為部門對員工收投訴的調查應公開予職工甚至公眾參考，批評現時做法如同黑箱作業。

商務及經濟發展局長邱騰華昨表示，港台作為政府部門，招聘時內部有規矩；港台如何處理過往節目屬港台自我執行，毋須局方意見。

廣播處長李百全昨早出席五四升旗禮時亦被問相關問題，沒有回應。同場的《世紀長征》系列活動籌委會召集人梁唐青儀被問該節目會放上網一段時間後下架，她稱未與港台商討。

被問會否仿港台下架節目 新聞處：角色不同安排不變

本報向政府新聞處查詢，會否仿效港台將逾12個月節目從YouTube下架，該處發言人表示，港台角色與新聞處不同，不評論港台安排。新聞處發言人稱，該處設新聞資料庫及YouTube頻道為方便市民查閱，會繼續現行安排。

港台節目製作人員工會透露，利君雅遭扣減約滿酬金。工會得知利君雅於4月底已就調查報告結果及約滿酬金計算方式向管方提交書面回覆，工會表示，極不認同調查結果為「投訴成立」，稱當時發生7．21等事件，同事本着專業向官員提問希望還原真相，但管方最終剋扣利君雅約滿酬金，斥此舉等同欺壓。