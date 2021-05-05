成員團體支持決定 社民連：擔心的都走了

新加坡《聯合早報》早前引述消息，指民陣或違國安法遭取締，其後民主黨、教協等多個政團退出民陣。民陣召集人陳皓桓未透露現時尚餘多少成員團體，僅稱在該波退出潮後，「要退出的都已退出了，要留下就會留下，現有團體會繼續堅持」。他亦稱，上周曾與各成員團體商討草擬回覆事宜。

退會潮暫息

陳皓桓：現有團體會繼續堅持

社總會長倫智偉接受本報查詢時反問，民陣多年來的工作港人看在眼內，為何當局要求書面回應，又稱社總作為註冊工會，稅務局亦不會要求保留過去15年資料，質疑警方做法「有少少強人所難」、不理想，認為警方亦要交代為何多年來批准民陣舉行遊行、集會。他表示，民陣並非實體平台，社總早前評估認為毋須退出，日後去向則要待理事會討論。

支聯會亦未有退出民陣，副主席何俊仁稱，民陣已運作多年，與警方關係良好、警方多年來亦願發出不反對通知書予民陣舉行的遊行、集會。

黃浩銘稱，警方向民陣索取資料，似乎有意製造藉口指民陣為非法社團，但他認為民陣並非非法社團，強調《基本法》第27條列明港人有集會、遊行示威等自由。