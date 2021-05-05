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限期今屆 民陣拒交社團資料 陳皓桓：不認同社團條例 警：按例處理

【明報專訊】隸屬警方的助理社團事務主任早前指民陣成立多年未註冊、涉違《社團條例》，要求民陣今日前提交多項資料，包括成立至今收入來源、開支等。民陣召集人陳皓桓昨回覆，民陣不認同臨立會引入的《社團條例》，不會逐一回應提問，又質疑「有什麼組織會儲15年資料？」港大法律學院公法講座教授陳文敏接受本報查詢時稱，社團條例作為殖民地法律，一直被詬病權力過大，但無儲存資料未必可作為合理辯解。

警方回覆時稱，會按實際情况根據《社團條例》處理涉及社團的案件。

覆信質疑警為何與「非法社團」合作多年

梁振英當年呼民陣「朋友」 昨無回應

陳皓桓回覆當局的信中指出，警方等部門與民陣合作多年，從未要求申請註冊或警告民陣為非法組織，警方代表曾讚揚民陣為「一個大品牌」、遊行集會上「合作得好好」，時任特首梁振英2013年七一遊行後更稱民陣為「朋友」（見圖）。信中稱，民陣對於當局質疑違反社團條例相當詫異，質疑為何警方一直與「非法社團」合作、梁振英稱呼非法社團為朋友。本報曾向梁振英查詢是否仍認為民陣是「朋友」、對取締民陣有何意見，梁「已讀不回」。

陳皓桓引述《基本法》第27條稱，港人享有結社自由，稱民陣不認同臨立會引入的社團條例，更不認為民陣屬非法社團，不會逐一回應提問。

陳皓桓見傳媒時稱，民陣難以遞交完整資料，「有什麼組織會儲15年的資料？何况15年前我只有10多歲、只是小學生」。他稱不認為民陣屬非法社團，「有或沒有（資料）都好，我們都不會交，這是原則」。他稱難以想像如民陣遭取締，會對社會帶來什麼影響，盼政府勿破壞基本人權，否則將引來更大反彈。

料警有例必用 遏結社自由

陳文敏：無存檔未必可作合理辯解

陳文敏回覆本報查詢時指出，社團條例是殖民地時代法例，一向被指權力過大，包括可隨時向社團索取資料、限制活動，以至取消註冊地位，條例亦無稱不能一次過索取多年資料。被問到會否憂慮日後警方會多用社團條例打擊結社自由，他稱「擔心不到這麼多，一定會用」。被問到無儲存多年紀錄可否作為合理辯解，陳文敏稱一般而言未必可以，須解釋為何沒有紀錄，但年代久遠或涉及金額大小等因素，亦會是法庭考慮之列，「若年代愈久遠，理由會強一點，100年的紀錄，政府都沒有啦」。至於民陣的成員團體會否有法律風險，陳文敏稱責任主要在幹事身上。

大律師、新民黨容海恩稱，不能因不認同法例而拒提交資料，斥民陣故意不披露資料令警方難以追查運作，她認為警方應嚴肅跟進，調查組織有否勾結外國勢力、違反國安法。

相關字詞﹕陳皓桓 民陣 陳文敏 梁振英 基本法

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