6.5萬醫管局員工下周起定期檢測 打兩針可免

醫管局上月21日向員工發通告，稱下周一起前線醫護須每周測試，本周會向員工派發「抗原快速測試試劑」套裝，測試結果及相關照片可透過醫管局聊天機械人上載。該通告又稱，已接種兩劑新冠疫苗超過14日的員工可獲豁免。

劉家獻昨表示，今年1月初，醫管局以先導形式要求約5000名要照顧體弱或末期病人的員工定期測試，至3月中改為每周一次。他說，測試使用「抗原快速測試試劑」，過去數月自行測試及匯報流程順暢，參與員工反應正面。他說，為進一步保護病人，防止院內爆發，下周起將要求所有與病人有接觸的前線員工定期測試，涉約6.5萬人，又稱如已打兩針逾14日「可選擇不做測試」。

馬仲儀：打針也會中招 做法無科學根據

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，會接觸病人的職員包括前線文員及醫護助理，擔心他們未能適當使用測試套裝。至於打針14日後可豁免測試，她說，接種了疫苗不代表不會感染病毒，且最新的變種病毒要反覆測試才驗出，質疑做法沒科學根據，又認為此做法「不能說沒有強迫（打疫苗）的成分」。

（疫情第四波）