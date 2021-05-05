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6.5萬醫管局員工下周起定期檢測 打兩針可免

【明報專訊】醫管局下周起要求所有會與病人接觸的員工，須每周以「抗原快速測試試劑」做新型冠狀病毒測試，已接種兩劑新冠疫苗逾14日者則可豁免。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨稱，至1月初已有5000名要照顧體弱或末期病人的員工以先導形式定期檢測，料擴大計劃後約6.5萬名職員參與。有醫護組織質疑，打針可豁免測試沒科學根據。

醫管局上月21日向員工發通告，稱下周一起前線醫護須每周測試，本周會向員工派發「抗原快速測試試劑」套裝，測試結果及相關照片可透過醫管局聊天機械人上載。該通告又稱，已接種兩劑新冠疫苗超過14日的員工可獲豁免。

劉家獻昨表示，今年1月初，醫管局以先導形式要求約5000名要照顧體弱或末期病人的員工定期測試，至3月中改為每周一次。他說，測試使用「抗原快速測試試劑」，過去數月自行測試及匯報流程順暢，參與員工反應正面。他說，為進一步保護病人，防止院內爆發，下周起將要求所有與病人有接觸的前線員工定期測試，涉約6.5萬人，又稱如已打兩針逾14日「可選擇不做測試」。

馬仲儀：打針也會中招 做法無科學根據

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，會接觸病人的職員包括前線文員及醫護助理，擔心他們未能適當使用測試套裝。至於打針14日後可豁免測試，她說，接種了疫苗不代表不會感染病毒，且最新的變種病毒要反覆測試才驗出，質疑做法沒科學根據，又認為此做法「不能說沒有強迫（打疫苗）的成分」。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新冠病毒檢測 新冠疫苗

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