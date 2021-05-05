外傭續約須打針 林鄭責成再檢視 菲外長曾稱歧視 昨讚最好領導人

印尼：一向支持港府疫情措施

洛欽昨於社交網站貼文，形容林鄭月娥反應迅速和明智，讚揚對方是「鴉片戰爭以來，香港最好的領導人」，並向她致謝。菲律賓駐香港總領事館亦感謝林太及港府理解，現準備與港府和其他有關領事館展開對話，並鼓勵國民利用香港免費自願疫苗計劃。印尼駐港總領事館則稱，感謝港府檢測能容納更多人，若檢測不足以應付所有人在指定時限檢測，港府應考慮提供必要安排，又稱一向支持港府的疫情措施及與港府聯繫，確保採取公正和非歧視的措施。

林鄭月娥昨出席行政會議前稱，留意到近日針對外傭的兩項防疫措施引起關注，她說要求外傭強制檢測是基於風險評估，不涉歧視。至於外傭簽約時須打針，她稱明白強制檢測與強制打針有分別，涉身體狀况，加上之前無相關要求，已要求勞福局重新檢視，目前未有定案而過程中會諮詢外傭來源地在港的領事館。

團體指一人染疫全體強檢缺基礎

醫管局員工陣線與13個外傭團體昨發表聯署聲明表示，針對工作性質或種族「一人染疫、全體強檢」前所未有且缺客觀基礎，外傭強檢深化族群社會矛盾，標籤外傭為變種病毒來源甚或傳播溫牀，絕不同意港府帶頭歧視，亦絕不能接受用外傭的工作生計要脅，剝奪個人自由，並稱羅致光毫不忌諱地明言外傭可另謀高就，態度傲慢不堪。

亞洲移居人士聯盟另發稿歡迎林太決定，呼籲取消對外傭的強制測試要求，又批評羅致光對外傭態度傲慢及作出貶損外傭言論，要求他道歉。勞福局回覆，正聯同各相關政策局和部門研究，考慮各方案和措施時會聽取市民及持份者意見。羅致光早前解釋擬要求續約外傭打針時說，「我哋唔覺得係特別苛求，佢（外傭）可以選擇唔喺香港做嘢」。

另外，熱血公民議員鄭松泰於立法會衛生事務委員會質疑政府威迫勒索市民接種疫苗；食衛局局長陳肇始澄清，當局從無勒索或強迫市民打針，強調是從科學角度探討問題，盼市民獲得疫苗保護。議員何君堯則提議政府「睇通勝」定出某個接種限期，如市民限期後補打針就要每劑付1萬元。

明報記者

（疫情第四波）