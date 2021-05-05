學者倡設入境亞洲客限額

英愛登機來港禁令料撤 印菲民航續禁

政府昨晚公布，將繼續禁止來自印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓的民航客機來港，及繼續禁止登機前21日曾赴巴西、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非等極高風險地區者登機來港。另外，如疫情沒重大轉變，本月7日起撤銷曾逗留愛爾蘭及英國的人登機來港的禁令，可恢復來港航班，並容許當地香港居民回港。

蕭傑恒昨日出席醫管局研討大會後見記者說，變種病毒傳到世界各地，尤其是亞洲，故要維持「熔斷機制」，並建議港府設每日入境旅客上限，涵蓋亞洲地區。他稱目前本港只有檢疫酒店這個屏障，一旦出意外，病毒便會流入社區，或致爆發。

食物及衛生局回應稱，政府會繼續密切監察情况，包括全球及本地疫情、接種疫苗進度及出入境人數變化，有需要時進一步調整對不同風險地區到港者的登機及強制檢疫要求。

另外，民建聯議員蔣麗芸昨在立法會上關注，為何有人在阿聯酋接種兩針國藥疫苗仍要檢疫21天，「難道你不信國藥疫苗？」食衛局長陳肇始稱，打兩針後14天者檢疫日數可縮短，專家亦確認有關方向，政府正着手處理，如有安排將適時公布。

（疫情第四波）