4‧10到東薈城 4‧11到酒店愉景灣餐廳 印男遲報行蹤 張竹君：瞞報或檢控

【明報專訊】理大基因分析發現感染變種新冠病毒的印裔男子及東涌菲傭的病毒基因完全相同，衛生防護中心再追查，印裔男子前日才交代曾到東涌，結果東薈城事隔大半個月才強制檢測。衛生防護中心昨晚最新公布顯示，印裔男子及女友人除了於4月10日曾到東薈城及食肆Curry Lounge，翌日還去了愉景灣D'Deck餐廳「Zak's」及諾富特東薈城酒店。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，理解確診者記憶或有遺漏，若有證據指其有心欺瞞，不排除會檢控。
港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，暫未知3人有否相遇、當時有否除口罩，建議當局翻查閉路電視片段，「當查案咁查」，以找出感染途徑及相關高危接觸者。
東涌菲傭教師僱主亦中招 小學停課強檢
東涌外傭照顧的10個月大女嬰與菲傭一樣帶有N501Y變異病毒株，女嬰母親陪伴她於4月30日入瑪嘉烈醫院，母親當時檢測呈陰性，至前日驗出陽性。該母親是東涌靈糧堂秀德小學教師，曾到東薈城，4月28日最後一日上班，翌日入檢疫中心，該校須停課，師生要強制檢測，張竹君稱她沒與其他教師用膳，預料在學校傳播病毒的機率低。
何栢良倡看天眼片查行蹤 張：研可行方法
對於印裔男子等遲報東薈城行蹤，張竹君補充，4月11日至今已有一段時間，「問你做過乜，你都唔容易答到」，對於記憶有遺漏感到理解，但不希望個案會不合作或特意隱瞞，若有證據證明瞞報，不排除使用《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）檢控。她又說，目前個案追蹤辦公室聘有翻譯員幫忙與外籍人士溝通，也會引導個案翻看自己相片或社交媒體以喚起記憶。被問會否考慮何栢良翻查閉路電視的建議，她說會嘗試研究所有方法是否可行，包括閉路電視。
印裔男及其女友人曾光顧的東涌食肆Curry Lounge昨天沒開放，門外告示寫着因需消毒而停業。附近另一間餐廳Turkish Indian Cuisine & Bar的職員Goy說，東涌爆疫後，大家都怕了，客量跌了七成。
東薈城客流銳減 東涌居民：只敢邨內買菜
東涌北公園硬地足球場流動採樣站昨午1時許約有10多人等檢測，半退休的陳先生4月11日曾到東薈城大食代，收到「安心出行」App通知要檢測，他稱自從屯赤隧道通車，假日大量人湧到東薈城；他雖已打了兩針科興，但仍會避免到東薈城。東涌迎東邨居民陳女士因為擔心疫情而到來檢測，她亦形容周末的東薈城「啲嘢好似唔使錢咁」，最近只敢在邨內買菜。
東薈城昨天人流不多，有廁所工稱自己因高血壓未能打針，豈料東薈城爆疫，幸好檢測呈陰性。她又抱怨東涌未爆疫前人滿為患，且東薈城商場廁所人流多，「一有人用完有少少漬，我都會立刻抹走，大家嚟廁所都係想享受啫」，並笑稱這幾天東涌爆疫後，工作輕鬆了不少。