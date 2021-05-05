4‧10到東薈城 4‧11到酒店愉景灣餐廳 印男遲報行蹤 張竹君：瞞報或檢控

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，暫未知3人有否相遇、當時有否除口罩，建議當局翻查閉路電視片段，「當查案咁查」，以找出感染途徑及相關高危接觸者。

東涌菲傭教師僱主亦中招 小學停課強檢

東涌外傭照顧的10個月大女嬰與菲傭一樣帶有N501Y變異病毒株，女嬰母親陪伴她於4月30日入瑪嘉烈醫院，母親當時檢測呈陰性，至前日驗出陽性。該母親是東涌靈糧堂秀德小學教師，曾到東薈城，4月28日最後一日上班，翌日入檢疫中心，該校須停課，師生要強制檢測，張竹君稱她沒與其他教師用膳，預料在學校傳播病毒的機率低。

何栢良倡看天眼片查行蹤 張：研可行方法

對於印裔男子等遲報東薈城行蹤，張竹君補充，4月11日至今已有一段時間，「問你做過乜，你都唔容易答到」，對於記憶有遺漏感到理解，但不希望個案會不合作或特意隱瞞，若有證據證明瞞報，不排除使用《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）檢控。她又說，目前個案追蹤辦公室聘有翻譯員幫忙與外籍人士溝通，也會引導個案翻看自己相片或社交媒體以喚起記憶。被問會否考慮何栢良翻查閉路電視的建議，她說會嘗試研究所有方法是否可行，包括閉路電視。

印裔男及其女友人曾光顧的東涌食肆Curry Lounge昨天沒開放，門外告示寫着因需消毒而停業。附近另一間餐廳Turkish Indian Cuisine & Bar的職員Goy說，東涌爆疫後，大家都怕了，客量跌了七成。

東薈城客流銳減 東涌居民：只敢邨內買菜

東涌北公園硬地足球場流動採樣站昨午1時許約有10多人等檢測，半退休的陳先生4月11日曾到東薈城大食代，收到「安心出行」App通知要檢測，他稱自從屯赤隧道通車，假日大量人湧到東薈城；他雖已打了兩針科興，但仍會避免到東薈城。東涌迎東邨居民陳女士因為擔心疫情而到來檢測，她亦形容周末的東薈城「啲嘢好似唔使錢咁」，最近只敢在邨內買菜。

東薈城昨天人流不多，有廁所工稱自己因高血壓未能打針，豈料東薈城爆疫，幸好檢測呈陰性。她又抱怨東涌未爆疫前人滿為患，且東薈城商場廁所人流多，「一有人用完有少少漬，我都會立刻抹走，大家嚟廁所都係想享受啫」，並笑稱這幾天東涌爆疫後，工作輕鬆了不少。

（疫情第四波）