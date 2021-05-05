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4變種檢疫後確診 兩人需6驗 涉回港印孕婦荃威菲傭 衛署研驗檢疫者抗體

【明報專訊】本港社區共現10宗變種新型冠狀病毒個案，其中4人均在完成檢疫後確診，最新涉及檢測6次才確診的印度孕婦及荃威花園菲傭，其中菲傭於第5次檢測結果不確定，送院後鼻咽樣本陰性，同日採樣的痰樣本則陽性。政府專家顧問許樹昌認為，目前未能確定兩人是抵港前染疫還是採樣問題，建議當局追尋其他檢疫者驗抗體。衛生署表示會研究。

衛生防護中心停開記者會10天後昨日再見記者，昨新增4宗確診，包括3宗輸入個案，其餘一人為菲傭、屬可能本地個案；另有少於10宗初步確診，其中兩名菲傭為朋友關係。上述3名確診及初步確診菲傭均經強制檢測被驗出陽性。

據衛生防護中心，28歲印度孕婦於4月4日抵港在機場檢測陰性，在富豪東方酒店檢疫時兩次檢測亦陰性，有關檢測由華大基因負責；返回尖沙嘴美園大廈寓所後曾到伊利沙伯醫院急症室檢測，亦是陰性。因抵港第26天要強制檢測，她在30日到社區檢測中心採樣，結果「不確定」，衛生署覆檢陽性並驗出N501Y變異，不帶E484K變異。她被送往伊院後，於5月2日的檢測對病毒及抗體呈陽性，當時已是抵港後第6次檢測。

荃威花園菲傭曾到多區 R座居民檢疫

另一名完成檢疫後確診的48歲菲傭，於3月31日抵港，在灣仔帝盛酒店檢疫，其後到荃威花園R座僱主寓所，她在機場、第12天、19和26天檢測均呈陰性，至5月2日因外傭強檢，到社區檢測中心取樣化驗結果「不確定」，衛生署覆檢則陽性，但病毒量不足，未能做基因排序。她其後入屯門醫院，昨採集的鼻咽樣本仍是陰性，痰樣本呈陽性，並有N501Y變異。

該菲傭於4月21日到灣仔入境事務處8樓、銅鑼灣一間診所，最近曾帶少主到荃灣天主教領報幼稚園、荃威花園天韻琴行、葉氏兒童音樂實踐中心及愉景新城等。荃威花園逾200戶居民要檢疫21天，同日曾到上述地方的人要強檢。

另兩初確菲傭屬朋友 住康怡薄扶林豪峰

另外，鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰的兩名菲傭初步確診，她們為朋友，前者曾到干諾道中麥當勞分店、西九龍中心薩莉亞等。政府今凌晨公布涉變種病毒，上述兩廈封區強檢。

對於印度孕婦和荃威花園菲傭多次檢測才驗出陽性，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱她們的CT Value（病毒數值）超過30，即病毒量低，檢測結果與取樣位置有關，例如菲傭入院後同日兩個樣本一陰一陽。醫管局補充菲傭痰樣本的病毒數值為34。

病毒量低 專家：採樣問題或上機前感染

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，檢疫後確診的個案可能於出發前已感染，但也不能排除採樣問題，建議當局追尋最近入住出現變種病毒個案的酒店檢疫者，為他們驗抗體，如大量人對抗體陽性，則可證明承辦商採樣有問題。

目前抵港、檢疫期間採集鼻腔及咽喉樣本檢測，被問需否改為較深入的鼻咽樣本，許樹昌認為牽涉技術問題，因酒店房間沒負壓設施，採樣人員亦要有醫護背景。

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅認為，印度孕婦個案遲發現，不排除是採樣出問題或上機前感染，但認為後者可能較低。他說南非及印度變種病毒威力在於傳染性很高，若檢測和感染控制做得好，相信可以很快堵截源頭。

被問追蹤變種病毒個案時，會否為最近完成酒店檢疫者驗抗體，張竹君說不排除會安排抗體檢測，但需研究，又指輸入個案驗出抗體陽性，亦難判斷是抵港前還是本地感染。

明報記者

（疫情第四波）

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