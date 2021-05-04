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2021年5月4日星期二
港聞二
改裁投訴成立 利君雅不獲港台續約 保密條款禁公開報告 學者：殺雞儆猴
港台刪YouTube舊片 最少41《鏗鏘集》下架
中大通識沙龍YouTube片「失蹤」 戴耀廷講座「無法播放」
業界新聞自由評分破新低 85%歸因港府打壓
記協憂港府立「假新聞法」作武器
結束6季負增長 首季GDP升7.8% 總商會：市民未能感受復蘇
防疫限制多生意反遜去年 酒樓續「吊鹽水」
金管局余偉文：港疫苗接種率低 憂礙金融中心競爭力
疫下稅收3308億升9% 薪俸稅增幅最多
帳委會暫不就審計公開聆訊 按部門回覆再定 謝偉俊：部門爭拗非考慮因素
法案委會半月審完 曾國衞盼新選制5．26恢復二讀
李予信議席遭呈請 洪志傑：官方投票人數不符目測
新界北發展申10億研 料最快2032年入伙
涉騙政府匯豐貸款600萬 警司明提堂 購愉景灣單位 疑隱瞞出租扮家人自住
二號橋衝突案 被告：赴姊畢業禮中催淚彈
竹枝水樽擲落單便衣警 青年認暴動
韋家幫伙本地賊爆竊村屋 警兩擎槍拘3人
上水男拒截查揮指甲銼 便衣警拔槍對峙
虐殺女童案判囚5年 繼外婆申上訴
海外港人醫生免試 月內交草案 工會表明反對 認現時政局下動員力減
康橋之家墮斃案 家屬方結案：事涉人為疏忽 絕對可避免
槓鈴壓胸男子留醫6日不治 4月初打復必泰 醫生料無關
醫局病歷系統故障兩小時
濾水廠謀殺案開審 保安涉三劈同事頭頸奪命
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【Emily】港人代擬考察新疆 田北辰想睇棉花廠
【Emily】屯門防火會民主派無份 建制區選敗將獲委
【Emily】初選8人今報到 李國麟：平常心
【Emily】袁國勇演講 陳肇始閉目10分鐘
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【明報專訊】（請看附圖）
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