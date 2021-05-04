濾水廠謀殺案開審 保安涉三劈同事頭頸奪命

被告章美德（現年60歲）報稱保安員，控罪稱他2018年8月5日謀殺死者吳崇禧（終年59歲）。

死者被毆報警時 男聲喊「剁死你」

控方案情指出，被告自2014年7月便在沙田濾水廠上班，死者則於案發前4日、即8月1日才上班，兩人同為夜班保安員，之前互不相識。案發當晚6時，兩人已回到濾水廠報到，而夜更保安工作在晚上7時才開始。

其間兩人在保安室爭執，被告出拳襲擊死者背部、肚部及右眼；死者即時聲稱會報警，並兩度致電999報警，首次通話要求召救護車到場。之後被告離開保安室，走到更衣室的儲物櫃，取出一把斬柴刀，折返保安室。

死者其後再度致電999，電話中傳出一把男聲大喊道：「剁╳死你，剁╳死你為止」。此時，被告斬向死者頭部一次、再斬後頸兩次。控方稱，刀傷對死者的脊柱及椎動脈造成致命傷勢，使死者快速死亡。

被告之後於當晚6時18分報警，救護員在8分鐘後到場，發現死者已無生命迹象，1分鐘後宣告死亡。

警誡稱爭拗數天 因報警動怒

被告即時被捕，在警誡下自稱殺了死者，並說死者已與他爭拗數天，因死者聲稱要報警，他非常憤怒下用刀斬死對方。之後被告又於錄影會面稱，當他第一次斬死者，死者還跳起來嘗試逃走，他第二、三次用刀斬向死者時，死者已倒臥在枱毫無意識。

【案件編號：HCCC 71/19】