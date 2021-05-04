槓鈴壓胸男子留醫6日不治 4月初打復必泰 醫生料無關

職業治療師 曾拍片談強檢

據了解，死者王振東（圖）為職業治療師，生前無長期病患紀錄。公開資料顯示，他先後修畢理大職業治療學士及中大健康科學碩士，現於青衣明愛樂薈牽地區支援中心任職職業治療師，為智障者、自閉症及肢體傷殘者提供職業治療服務。他曾於社聯一個照顧自閉症成人訓練課程中擔任講者，今年2月亦曾為明愛拍攝短片，講解如何協助特別需要者接受強制檢測。據悉，王於4月初接種第二針復必泰疫苗，至健身當日已相隔超過14日。涉事健身室24/7 Fitness為24小時營業的連鎖自助健身室，事主當時在一部多用途的「史密夫機」使用槓鈴鍛煉。

本報昨傍晚致電明愛樂薈軒了解，該中心主管確認王為其中心職業治療師，同事均對王的家屬表示慰問，至於曾與王接觸的服務對象，中心會密切留意他們狀况。

北區醫院回覆，該名王姓男子4月27日遭重物壓傷昏迷，由救護車送往該院急症室搶救，再轉到深切治療部，情况持續惡化，延至昨午不治。院方稱病人早前曾接種新冠疫苗，但與是次入院治療無關，已把個案轉交死因庭跟進。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，一般人接種新冠疫苗首數天或會出現副作用，例如肌肉痛、發燒等，如出現較劇烈副作用時，過高運動量可能會分散注意力、增加耗氧量等，易生意外，故接種疫苗後若有副作用宜多休息，待副作用過後才運動。

但他稱，今次事主事發時距接種疫苗已隔逾14日，未必與疫苗有關。他說，本港45至65歲群組中，有「三高」高危因素的人數較多，部分人亦有隱性心臟病等問題，一般驗身未必會發現，要做一些特別檢測才發現，故健身宜適可而止。

前日6宗打針送院 皆復必泰

截至昨日，政府已為市民接種1,529,500劑疫苗。截至昨日零時，過去24小時共有6宗接種疫苗後送院個案，包括5女1男，年齡32至54歲，均接種復必泰疫苗，分別出現心悸、高血壓、胸痛、暈眩、呼吸急促等，其中5人已出院，一名49歲女子打第一針後出現心悸及高血壓，留醫瑪嘉烈醫院觀察，情况穩定。