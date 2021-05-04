康橋之家墮斃案 家屬方結案：事涉人為疏忽 絕對可避免

批院舍缺人缺訓練 社署規定鬆

代表死者梁子駿（終年14歲）家屬的大律師陳偉彥表示，無論院長、主管、助理員或護理員通通不需受訓、考試或註冊，批評院舍全部職員均缺乏專業訓練，社署規定助理及護理員與院友比例僅為1：40更「荒謬絕倫」。

陳又稱，2016年8月23日的更表理應有7人上班，但所有人作供均無提及名為周藹琴的護理員，質疑此人是否真實存在。他又反問，為何有人徒手拆窗花及「成個人跌落街」都無人知，質疑當日3樓人手是否幾乎「真空」，批評院舍人手不足。他又批評社署職員郭永一只依賴更表調查，沒與職員會面以查證真偽，猶如「橡皮圖章」，態度馬虎。

指法律如無牙虎 檢控只罰款

陳偉彥又說，院長劉潔心稱閉路電視系統於2014年被警方帶走後便不能運作「根本係廢話」，認為如有職員從閉路電視看到子駿走入空置的111號房，並在該房的窗加裝鐵絲網，便可避免悲劇發生。

陳續稱，商家營運私人院舍以賺錢為本，法例要求低，子駿墮樓事件發生後，大部分前職員仍繼續投身護理業，加上法律對院舍營辦人無規管能力，猶如「無牙老虎」，即使要檢控亦只是罰款，董事有可能捲土重來，重開其他公司及院舍。

盼陪審建議增人手 向董事問責

陳又表示，子駿一家四口居於公屋，爸爸懷疑虐兒，媽媽含辛茹苦照顧子駿10多年，迫於無奈才將他送去院舍，就算發現子駿身上有不明來歷的傷只能啞忍，擔心「如果康橋拒絕（子駿入住）都唔知點做」，故呼籲陪審員就院舍系統問題作出建議，包括增加人手比例、加強職員培訓、要求對公司董事問責等，避免悲劇再次發生。死因裁判官今日將引導陪審團，之後陪審團退庭商議裁決。

【案件編號：CCDI-474/16】