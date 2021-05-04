港聞

港聞二

康橋之家墮斃案 家屬方結案：事涉人為疏忽 絕對可避免

【明報專訊】14歲中度智障及自閉症男生5年前在私營殘疾人士院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因研訊昨進入尾聲。代表家屬的大律師結案陳辭稱，事件是人為及系統性疏忽引致，絕對是「可以避免的不幸」，並認為院舍職員培訓及能力、人手安排及院舍設施，都低於合理的照顧水平（見表），又懇請陪審員踏出第一步，就院舍系統性的問題作建議，避免悲劇再發生。

批院舍缺人缺訓練 社署規定鬆

代表死者梁子駿（終年14歲）家屬的大律師陳偉彥表示，無論院長、主管、助理員或護理員通通不需受訓、考試或註冊，批評院舍全部職員均缺乏專業訓練，社署規定助理及護理員與院友比例僅為1：40更「荒謬絕倫」。

陳又稱，2016年8月23日的更表理應有7人上班，但所有人作供均無提及名為周藹琴的護理員，質疑此人是否真實存在。他又反問，為何有人徒手拆窗花及「成個人跌落街」都無人知，質疑當日3樓人手是否幾乎「真空」，批評院舍人手不足。他又批評社署職員郭永一只依賴更表調查，沒與職員會面以查證真偽，猶如「橡皮圖章」，態度馬虎。

指法律如無牙虎 檢控只罰款

陳偉彥又說，院長劉潔心稱閉路電視系統於2014年被警方帶走後便不能運作「根本係廢話」，認為如有職員從閉路電視看到子駿走入空置的111號房，並在該房的窗加裝鐵絲網，便可避免悲劇發生。

陳續稱，商家營運私人院舍以賺錢為本，法例要求低，子駿墮樓事件發生後，大部分前職員仍繼續投身護理業，加上法律對院舍營辦人無規管能力，猶如「無牙老虎」，即使要檢控亦只是罰款，董事有可能捲土重來，重開其他公司及院舍。

盼陪審建議增人手 向董事問責

陳又表示，子駿一家四口居於公屋，爸爸懷疑虐兒，媽媽含辛茹苦照顧子駿10多年，迫於無奈才將他送去院舍，就算發現子駿身上有不明來歷的傷只能啞忍，擔心「如果康橋拒絕（子駿入住）都唔知點做」，故呼籲陪審員就院舍系統問題作出建議，包括增加人手比例、加強職員培訓、要求對公司董事問責等，避免悲劇再次發生。死因裁判官今日將引導陪審團，之後陪審團退庭商議裁決。

【案件編號：CCDI-474/16】

相關字詞﹕中度智障 殘疾人士院舍 結案陳辭 死因研訊 康橋之家

上 / 下一篇新聞

改裁投訴成立 利君雅不獲港台續約 保密條款禁公開報告 學者：殺雞儆猴
改裁投訴成立 利君雅不獲港台續約 保密條款禁公開報告 學者：殺雞儆猴
港台刪YouTube舊片 最少41《鏗鏘集》下架
港台刪YouTube舊片 最少41《鏗鏘集》下架
中大通識沙龍YouTube片「失蹤」 戴耀廷講座「無法播放」
中大通識沙龍YouTube片「失蹤」 戴耀廷講座「無法播放」
業界新聞自由評分破新低 85%歸因港府打壓
業界新聞自由評分破新低 85%歸因港府打壓
記協憂港府立「假新聞法」作武器
記協憂港府立「假新聞法」作武器
結束6季負增長 首季GDP升7.8% 總商會：市民未能感受復蘇
結束6季負增長 首季GDP升7.8% 總商會：市民未能感受復蘇
防疫限制多生意反遜去年 酒樓續「吊鹽水」
防疫限制多生意反遜去年 酒樓續「吊鹽水」
金管局余偉文：港疫苗接種率低 憂礙金融中心競爭力
金管局余偉文：港疫苗接種率低 憂礙金融中心競爭力
疫下稅收3308億升9% 薪俸稅增幅最多
疫下稅收3308億升9% 薪俸稅增幅最多
帳委會暫不就審計公開聆訊 按部門回覆再定 謝偉俊：部門爭拗非考慮因素
帳委會暫不就審計公開聆訊 按部門回覆再定 謝偉俊：部門爭拗非考慮因素
法案委會半月審完 曾國衞盼新選制5．26恢復二讀
法案委會半月審完 曾國衞盼新選制5．26恢復二讀
李予信議席遭呈請 洪志傑：官方投票人數不符目測
李予信議席遭呈請 洪志傑：官方投票人數不符目測
新界北發展申10億研 料最快2032年入伙
新界北發展申10億研 料最快2032年入伙
涉騙政府匯豐貸款600萬 警司明提堂 購愉景灣單位 疑隱瞞出租扮家人自住
涉騙政府匯豐貸款600萬 警司明提堂 購愉景灣單位 疑隱瞞出租扮家人自住
二號橋衝突案 被告：赴姊畢業禮中催淚彈
二號橋衝突案 被告：赴姊畢業禮中催淚彈
竹枝水樽擲落單便衣警 青年認暴動
竹枝水樽擲落單便衣警 青年認暴動
韋家幫伙本地賊爆竊村屋 警兩擎槍拘3人
韋家幫伙本地賊爆竊村屋 警兩擎槍拘3人
上水男拒截查揮指甲銼 便衣警拔槍對峙
上水男拒截查揮指甲銼 便衣警拔槍對峙
虐殺女童案判囚5年 繼外婆申上訴
虐殺女童案判囚5年 繼外婆申上訴
海外港人醫生免試 月內交草案 工會表明反對 認現時政局下動員力減
海外港人醫生免試 月內交草案 工會表明反對 認現時政局下動員力減
槓鈴壓胸男子留醫6日不治 4月初打復必泰 醫生料無關
槓鈴壓胸男子留醫6日不治 4月初打復必泰 醫生料無關
醫局病歷系統故障兩小時
醫局病歷系統故障兩小時
濾水廠謀殺案開審 保安涉三劈同事頭頸奪命
濾水廠謀殺案開審 保安涉三劈同事頭頸奪命
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】觀塘噴泉重開 豎告示駐保安 提醒污染池水可被控
【Emily】觀塘噴泉重開 豎告示駐保安 提醒污染池水可被控
【Emily】還押難履職 林卓廷辭民主黨副主席
【Emily】還押難履職 林卓廷辭民主黨副主席
【Emily】港人代擬考察新疆 田北辰想睇棉花廠
【Emily】港人代擬考察新疆 田北辰想睇棉花廠
【Emily】屯門防火會民主派無份 建制區選敗將獲委
【Emily】屯門防火會民主派無份 建制區選敗將獲委
【Emily】初選8人今報到 李國麟：平常心
【Emily】初選8人今報到 李國麟：平常心
【Emily】袁國勇演講 陳肇始閉目10分鐘
【Emily】袁國勇演講 陳肇始閉目10分鐘