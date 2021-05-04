海外港人醫生免試 月內交草案 工會表明反對 認現時政局下動員力減

醫管局研討大會去年因疫情停辦，昨日起一連兩天復辦，林鄭月娥昨出席開幕禮致辭稱，本港至今經歷15個月疫情，從而知悉醫療系統的優點與缺點，她形容醫管局抗疫工作做得好，每名確診者都獲適切治療。

林鄭稱一小撮人抹黑內地疫苗

林太引述國家主席習近平稱，抗疫需團結及合作，她對部分醫護將抗疫措施政治化及散播不正確信息感失望。她續稱，疫情在反中央、反政府的動盪中出現，抗疫其中一個痛苦經歷是假資訊帶來的破壞，一小撮人不理公共安全威脅，扭曲全民檢測目的及抹黑內地疫苗，港府會以透明度對抗假資訊，恢復社會信任。

此外，林太提到本港醫生人手嚴重短缺，尤其是專科醫生，導致病人輪候時間長等問題，但兩間醫學院增加醫科生學額不足以解決問題，港府將於本月稍後提出修例，引入海外港人醫生。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，協會於3月聯同另外兩個前線醫生工會見政府官員，表達對修例的意見，她得悉部分私家醫生曾與官員單獨見面不止一次，惟工會醫生待遇不同。

馬仲儀：工會私醫所獲待遇不同

馬續稱，工會關注免試後的在職培訓，是否等同考試要求的水平；亦看不到政府對於改善醫療體制、注資等方面的任何回應。她強調，工會在反對免試的立場不會退讓，修改考試內容則可討論。不過，她承認現時前線及工會聲音被邊緣化，「動員能量較以往小，這方面都無謂死雞撐飯蓋」，「工會會就港府草案提出意見，但行動未必做到很多」。