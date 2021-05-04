港聞

港聞二

韋家幫伙本地賊爆竊村屋 警兩擎槍拘3人

【明報專訊】內地「韋家幫」伙同本地賊人，前晚闖入屯門藍地新慶村一幢3層高村屋爆竊，屋主透過手機連接家中閉路電視發現有賊入屋，遂報警。警員到場兩度擎槍，拘捕3人及起回全部失物，正追捕一名在逃疑犯。

被捕3人年齡38至40歲，無業，涉嫌襲警及爆竊，其中兩人為內地非法入境者，皆姓韋，負責入屋爆竊；另一港人姓余，39歲，負責踩線、接應等工作。警方在3人身上起回全部失物，包括2萬元現金及21萬元金飾，以及一些爆竊工具，包括一支鐵筆及兩支螺絲批。

來港數天涉另3宗爆竊 一犯在逃

警方調查發現，兩名內地非法入境者來港數天，已涉及另外至少3宗入屋爆竊案，包括5月1日在元朗錦上路爆竊兩間村屋，偷去34萬元現金及金飾；另在被捕數小時前潛入屯門康寶路另一村屋，但被戶主發現事敗。警方相信行動已瓦解一個爆竊集團，正追緝餘下一名在逃疑犯，為年約30至40歲男子，身高約1.7米，壯身材，案發時身穿黑色上衣、黑色長褲及手持一支伸縮警棍。

家傭發現有賊 屋主CCTV監察後報警

警方表示，案發時村屋內有一名家傭，家傭發現有賊入屋，遂通知屋主。屋主透過手機連接家中閉路電視監察屋內情况，再報警，警方調派正在附近巡邏的新界北總區衝鋒隊到場。

衝鋒隊一名警署警長到場後，發現一賊正逃離現場，欲上前阻前，竊賊拔出伸縮棍圖襲擊警長，警長拔出佩槍並警告，竊賊趁亂逃離。其後屯門警區警員到場增援，發現兩賊正登上私家車準備離開，欲上前攔截，私家車衝向警員，一名警員遂拔出佩槍並警告，司機停車就擒。車上一名乘客則下車逃走，其間曾在地上拾起雜物丟向警員，一名警員手部受傷。警員追捕約300米將該名賊人制服，衝鋒隊警員其後搜查該村屋，發現尚有一賊匿藏2樓雜物房一門後，遂將其拘捕。警方相信賊人爬水渠上1樓，再撬開1樓廚房窗潛入單位。

鄰居黃伯表示，2006年回鄉期間，其村屋寓所曾於晚上遭兩名懷疑尼泊爾裔人撬毁門鎖，幸當時留家的外傭發現及報警，嚇退賊人，惟警方後來調查一直沒結果。黃伯稱家中沒有安裝閉路電視，經過前晚爆竊案後會考慮安裝，又稱平日有提醒家人和鄰居緊記鎖好屋苑大閘，賊人即使想爆竊，「等佢撬個閘都要搞一輪先」。

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