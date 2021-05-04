港聞

港聞二

竹枝水樽擲落單便衣警 青年認暴動

【明報專訊】去年2月29日，市民在旺角響應「紀念8．31太子站事件」，其後演變成警民衝突。一名便衣警員落單後，遭人群包圍襲擊和追截約200米，事後腳踝骨折。男生向便衣警投擲水樽和竹，昨於區域法院承認暴動罪，另一項襲警罪則留於法庭存檔。法官認為被告成長背景較獨特，故先為被告索取背景報告，被告還押至本月24日判刑。

控方案情指稱，大批市民當晚響應紀念「太子站襲擊事件」6個月，旺角和太子發生多宗騷亂事件。晚上近11時，肇事便衣警身穿警察背心和頭盔，沿西洋菜南街追捕堵路者。不久，街上有人謊稱警員掉了裝備，便衣警遂停下來檢查隨身物品。其他警員轉入洗衣街追截黑衣人後，便衣警隨即落單，其間遭人群辱罵「黑警」、拳打腳踢和搶去警察頭盔，他一度擎槍自衛。

後來，被告鈕卓暉（現年20歲）與多人追上便衣警和投擲雜物。有片段拍到，被告三度向便衣警投擲雜物，亦兩度從地上拾起竹，最終被警員制服。醫療報告顯示，肇事便衣警頭、雙臂和雙腿擦傷，左腳踝骨折，獲批出共23日病假。

稱「順勢」加入人群擲物 料未命中

被告在警誡下承認，當晚有人叫「唔好畀個警察走」，亦召集在場者向便衣警擲物，被告遂「順勢」加入人群，向便衣警擲水樽和竹。被告被捕位置有一支約1.7米長的竹，被告稱當時應該無擲中便衣警。

【案件編號：DCCC 602/2020】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 紀念 8.31太子站 反修例運動

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