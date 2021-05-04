港聞

港聞二

二號橋衝突案 被告：赴姊畢業禮中催淚彈

【明報專訊】前年11月12日中文大學二號橋衝突，4名大專生被控暴動等罪，早前被裁定表證成立，案件昨在區院續審。案發時為IVE學生的男被告出庭自辯，稱當日原定到中大參加胞姊的高級文憑課程畢業禮，抵達中大後才得悉取消，遂暫留校園「周圍行吓」，其間走到二號橋附近觀察示威者。他堅稱沒攜帶任何裝備及背包，是一名替他洗眼的女子給他手套及防毒面罩。

稱沒帶裝備 手套面罩他人所贈

4名被告依次為中大學生陳起行、理大學生李俊皓、IVE學生張俊浩及中大學生鄧希雯。首、次被告均選擇不自辯，但傳召了品格證人作供。

第三被告張俊浩自辯稱，2019年曾參與和平的反修例遊行，從沒參與暴力衝突。案發當日他到達中大才得悉畢業禮取消，他想既然來到中大，不如在校園先逛一逛。

張俊浩憶述，當時路上有聚集的黑衣人群，他好奇而尾隨他們一直走到二號橋附近。其時警察和示威者氣氛沒特別，他保持距離，在山坡觀察，其後警察發射催淚彈，他往上離開但發現是倔頭路。

他因催淚煙感刺眼和呼吸困難，一名女子上前查問他情况，並提議為他洗眼。女子扶他走下山坡，進入一所建築物，並給他戴上手套及防毒面罩。洗眼期間，有人大叫「有狗快啲走」，他與女子一同離開建築物，看到人群逃跑，他跟着跑時不慎跌倒，隨即被警員制服。

控方問張，看到黑衣人聚集理應預視有衝突發生，為何不立即離去，張強調他看到警察舉旗已立即離開，但被催淚彈阻擋。對於警察在他身上搜獲的黑帽、眼罩及頸套等物品，張聲稱無一屬於他，控方質疑「警察喺邊度搵呢啲嘢嫁禍你」，稱張編造故事。張承認沒片段佐證其說法，但否認編造。聆訊今續，預料第四被告鄧希雯將出庭自辯。

【案件編號：DCCC362/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕自辯 區域法院 暴動罪審訊 中大二號橋 反修例運動

上 / 下一篇新聞

改裁投訴成立 利君雅不獲港台續約 保密條款禁公開報告 學者：殺雞儆猴
改裁投訴成立 利君雅不獲港台續約 保密條款禁公開報告 學者：殺雞儆猴
港台刪YouTube舊片 最少41《鏗鏘集》下架
港台刪YouTube舊片 最少41《鏗鏘集》下架
中大通識沙龍YouTube片「失蹤」 戴耀廷講座「無法播放」
中大通識沙龍YouTube片「失蹤」 戴耀廷講座「無法播放」
業界新聞自由評分破新低 85%歸因港府打壓
業界新聞自由評分破新低 85%歸因港府打壓
記協憂港府立「假新聞法」作武器
記協憂港府立「假新聞法」作武器
結束6季負增長 首季GDP升7.8% 總商會：市民未能感受復蘇
結束6季負增長 首季GDP升7.8% 總商會：市民未能感受復蘇
防疫限制多生意反遜去年 酒樓續「吊鹽水」
防疫限制多生意反遜去年 酒樓續「吊鹽水」
金管局余偉文：港疫苗接種率低 憂礙金融中心競爭力
金管局余偉文：港疫苗接種率低 憂礙金融中心競爭力
疫下稅收3308億升9% 薪俸稅增幅最多
疫下稅收3308億升9% 薪俸稅增幅最多
帳委會暫不就審計公開聆訊 按部門回覆再定 謝偉俊：部門爭拗非考慮因素
帳委會暫不就審計公開聆訊 按部門回覆再定 謝偉俊：部門爭拗非考慮因素
法案委會半月審完 曾國衞盼新選制5．26恢復二讀
法案委會半月審完 曾國衞盼新選制5．26恢復二讀
李予信議席遭呈請 洪志傑：官方投票人數不符目測
李予信議席遭呈請 洪志傑：官方投票人數不符目測
新界北發展申10億研 料最快2032年入伙
新界北發展申10億研 料最快2032年入伙
涉騙政府匯豐貸款600萬 警司明提堂 購愉景灣單位 疑隱瞞出租扮家人自住
涉騙政府匯豐貸款600萬 警司明提堂 購愉景灣單位 疑隱瞞出租扮家人自住
竹枝水樽擲落單便衣警 青年認暴動
竹枝水樽擲落單便衣警 青年認暴動
韋家幫伙本地賊爆竊村屋 警兩擎槍拘3人
韋家幫伙本地賊爆竊村屋 警兩擎槍拘3人
上水男拒截查揮指甲銼 便衣警拔槍對峙
上水男拒截查揮指甲銼 便衣警拔槍對峙
虐殺女童案判囚5年 繼外婆申上訴
虐殺女童案判囚5年 繼外婆申上訴
海外港人醫生免試 月內交草案 工會表明反對 認現時政局下動員力減
海外港人醫生免試 月內交草案 工會表明反對 認現時政局下動員力減
康橋之家墮斃案 家屬方結案：事涉人為疏忽 絕對可避免
康橋之家墮斃案 家屬方結案：事涉人為疏忽 絕對可避免
槓鈴壓胸男子留醫6日不治 4月初打復必泰 醫生料無關
槓鈴壓胸男子留醫6日不治 4月初打復必泰 醫生料無關
醫局病歷系統故障兩小時
醫局病歷系統故障兩小時
濾水廠謀殺案開審 保安涉三劈同事頭頸奪命
濾水廠謀殺案開審 保安涉三劈同事頭頸奪命
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】觀塘噴泉重開 豎告示駐保安 提醒污染池水可被控
【Emily】觀塘噴泉重開 豎告示駐保安 提醒污染池水可被控
【Emily】還押難履職 林卓廷辭民主黨副主席
【Emily】還押難履職 林卓廷辭民主黨副主席
【Emily】港人代擬考察新疆 田北辰想睇棉花廠
【Emily】港人代擬考察新疆 田北辰想睇棉花廠
【Emily】屯門防火會民主派無份 建制區選敗將獲委
【Emily】屯門防火會民主派無份 建制區選敗將獲委
【Emily】初選8人今報到 李國麟：平常心
【Emily】初選8人今報到 李國麟：平常心
【Emily】袁國勇演講 陳肇始閉目10分鐘
【Emily】袁國勇演講 陳肇始閉目10分鐘