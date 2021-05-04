二號橋衝突案 被告：赴姊畢業禮中催淚彈

稱沒帶裝備 手套面罩他人所贈

4名被告依次為中大學生陳起行、理大學生李俊皓、IVE學生張俊浩及中大學生鄧希雯。首、次被告均選擇不自辯，但傳召了品格證人作供。

第三被告張俊浩自辯稱，2019年曾參與和平的反修例遊行，從沒參與暴力衝突。案發當日他到達中大才得悉畢業禮取消，他想既然來到中大，不如在校園先逛一逛。

張俊浩憶述，當時路上有聚集的黑衣人群，他好奇而尾隨他們一直走到二號橋附近。其時警察和示威者氣氛沒特別，他保持距離，在山坡觀察，其後警察發射催淚彈，他往上離開但發現是倔頭路。

他因催淚煙感刺眼和呼吸困難，一名女子上前查問他情况，並提議為他洗眼。女子扶他走下山坡，進入一所建築物，並給他戴上手套及防毒面罩。洗眼期間，有人大叫「有狗快啲走」，他與女子一同離開建築物，看到人群逃跑，他跟着跑時不慎跌倒，隨即被警員制服。

控方問張，看到黑衣人聚集理應預視有衝突發生，為何不立即離去，張強調他看到警察舉旗已立即離開，但被催淚彈阻擋。對於警察在他身上搜獲的黑帽、眼罩及頸套等物品，張聲稱無一屬於他，控方質疑「警察喺邊度搵呢啲嘢嫁禍你」，稱張編造故事。張承認沒片段佐證其說法，但否認編造。聆訊今續，預料第四被告鄧希雯將出庭自辯。

【案件編號：DCCC362/20】

（反修例風暴）