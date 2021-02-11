涉騙政府匯豐貸款600萬 警司明提堂 購愉景灣單位 疑隱瞞出租扮家人自住

廉署表示，55歲的龍少泉1986年加入警務處，2019年5月升至警司，合資格申請「購屋貸款計劃」購置物業。龍於2016年9月根據該計劃向庫務署申請貸款，並向匯豐銀行申請按揭貸款，購置愉景灣單位，前者向他發放約210萬元購屋貸款，匯豐則發放按揭貸款390萬元，按揭貸款額為樓價六成。龍申請「購屋貸款計劃」時，距離退休不足10年，可豁免居於有關物業，惟不得將物業出租或分租。

政府貸款豁免自住 不得出租

廉署表示，早前接獲庫務署轉介貪污投訴，調查後揭發龍少泉涉嫌於2016年9月29日至11月30日期間，虛假地在該計劃申請表示，將獲交付一個愉景灣空置單位，其時並無向庫務署長呈報已與租客簽訂租約，而該變動可能影響他領取公務員房屋福利的資格。

另一項控罪指稱，龍少泉向匯豐提交的按揭貸款申請中，涉嫌虛假地表示上述單位將由其父母居住，並將於交易完成時取得該空置單位。他亦沒有在提取貸款前通知匯豐已簽訂上述租約，而該變動可能使有關申請表內提供的資料，變為不正確或失實。

55歲龍少泉 正放退休前休假

龍少泉涉嫌意圖詐騙而誘使庫務署長及匯豐，被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條，明日於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯，現獲准保釋。廉署表示，警務處、庫務署及匯豐在廉署調查案件期間提供全面協助。

翻查土地註冊處資料，涉事的疑為愉景灣3期寶峰-寶怡閣一高層單位，實用面積769呎，龍少泉於2016年10月以660萬元買入，並於12月分別獲匯豐及政府貸款390萬元及逾207萬元。根據買賣協議，租約一欄填寫了「N/A（不適用）」。按地產代理網頁資料，該屋苑同類型單位月租2.2萬至2.6萬元。

警方發言人昨表示，涉案警務人員正放取退休前休假，案件已進入司法程序，不作評論。發言人稱警隊重視人員操守和行為，就所有違法違紀個案，會嚴肅調查和秉公處理。