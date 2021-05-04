新界北發展申10億研 料最快2032年入伙

規劃署於2018年完成《發展新界北部地區初步可行性研究》，物色了3個具發展潛力地區，包括新田/落馬洲發展樞紐；涵蓋香園圍、坪輋、打鼓嶺、恐龍坑及皇后山等地的新界北新市鎮；以及文錦渡物流走廊，以滿足長遠房屋及經濟需要。

新田落馬州可建3.1萬伙

發展局提交立法會的文件顯示，當局將申撥7.938億元，研究包括320公頃的新田/落馬洲發展樞紐用地，當中逾80公頃為棕地，整體用地中約有一半為私人土地。文件指出，根據初步土地用途規劃，該樞紐料可建成3.1萬個住宅單位，以容納約8.4萬名居民，同時可作經濟及就業方面的用途，包括創新及科技、商業及零售餐飲等用途，創造約6.4萬個就業機會。

政府的目標是讓首批居民可於2032年遷入新田/落馬洲發展樞紐，配合預計2034年投入運作的擬建北環線及新田站的落實時間表。

皇崗推一地兩檢 落馬洲釋20頃地

文件亦提到，中央政府支持在深圳經重建皇崗口岸就清關、出入境及檢疫事宜實施「一地兩檢」安排，以釋出現有落馬洲邊境管制站逾20公頃土地作其他用途，而該用地毗連新田/落馬洲發展樞紐的北部，會被納入該區發展。

此外，政府擬申撥2.08億元，就新界北新市鎮和文錦渡物流走廊作詳細規劃及工程研究，當局稱該兩個地點總面積約1140公頃，包括約160公頃棕地，當中約一半為私人土地，預計有潛力容納不少於20萬人口，提供約13.4萬個主要來自創新及科技、物流及零售餐飲等就業機會，今年下半年展開研究，在24至52個月內逐步完成。