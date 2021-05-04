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新界北發展申10億研 料最快2032年入伙

【明報專訊】政府向立法會申請約10億元撥款，就新界北發展作勘查研究和詳細設計，當中面積達320公頃的新田/落馬洲發展樞紐，其中住宅佔33公頃，預料日後可提供約3.1萬個住宅單位，容納約8.4萬名居民，料最快2032年會有首批居民入伙。另外，政府亦會就逾千公頃的新界北新市鎮和文錦渡物流走廊做詳細規劃及工程研究，料該處可容納不少於20萬人口。

規劃署於2018年完成《發展新界北部地區初步可行性研究》，物色了3個具發展潛力地區，包括新田/落馬洲發展樞紐；涵蓋香園圍、坪輋、打鼓嶺、恐龍坑及皇后山等地的新界北新市鎮；以及文錦渡物流走廊，以滿足長遠房屋及經濟需要。

新田落馬州可建3.1萬伙

發展局提交立法會的文件顯示，當局將申撥7.938億元，研究包括320公頃的新田/落馬洲發展樞紐用地，當中逾80公頃為棕地，整體用地中約有一半為私人土地。文件指出，根據初步土地用途規劃，該樞紐料可建成3.1萬個住宅單位，以容納約8.4萬名居民，同時可作經濟及就業方面的用途，包括創新及科技、商業及零售餐飲等用途，創造約6.4萬個就業機會。

政府的目標是讓首批居民可於2032年遷入新田/落馬洲發展樞紐，配合預計2034年投入運作的擬建北環線及新田站的落實時間表。

皇崗推一地兩檢 落馬洲釋20頃地

文件亦提到，中央政府支持在深圳經重建皇崗口岸就清關、出入境及檢疫事宜實施「一地兩檢」安排，以釋出現有落馬洲邊境管制站逾20公頃土地作其他用途，而該用地毗連新田/落馬洲發展樞紐的北部，會被納入該區發展。

此外，政府擬申撥2.08億元，就新界北新市鎮和文錦渡物流走廊作詳細規劃及工程研究，當局稱該兩個地點總面積約1140公頃，包括約160公頃棕地，當中約一半為私人土地，預計有潛力容納不少於20萬人口，提供約13.4萬個主要來自創新及科技、物流及零售餐飲等就業機會，今年下半年展開研究，在24至52個月內逐步完成。

相關字詞﹕新界北新發展區

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