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李予信議席遭呈請 洪志傑：官方投票人數不符目測

【明報專訊】前年區議會選舉於東區錦屏落選的民建聯洪志傑，早前提出選舉呈請，質疑當年點票過程出現重大不當，要求法庭裁定勝出的李予信非妥為當選，案件昨在高等法院開審。洪志傑的監票人在盤問下表示，當時以「畫正字」紀錄票站投票人數，認為當晚最後一小時的人數「保守估計少於250人」，而他在選舉結束一周後已丟棄有關紀錄。

監票人稱有記錄人數 選後一周已丟

呈請人為洪志傑，答辯人為李予信及東區區議會選舉主任陳尚文。李予信在該次選舉獲3113票，以86票之差擊敗洪志傑。洪其後提出選舉呈請，質疑其監票代理人當日目測的投票人數，部分時間與官方統計數字不符。至投票結束後，他和李予信的監票人亦被票站職員拒絕進入點票站。

洪志傑昨出庭接受盤問稱，事前口頭提醒監票人蔡嘉獎留在票站，監察投票站轉為點票站的過程，形容「呢個時間好易出事，一定要有人喺度」。

答辯方指另有方法到票站 洪稱不合理

對於呈請方質疑，當日選民只可乘電梯前往票站，而他們自行按電梯的閉路電視紀錄目測認為，當晚9時半至10時半只有323人前往票站投票，與官方公布的455人數字有出入。答辯方指出，涉案票站上兩層均為停車場，質疑有選民可經停車場前往票站。洪回應有關說法不合理，質疑選民「何必多此一舉？」

答辯方續問，洪志傑是否不能排除上述可能，洪回應「排唔排除到唔係我責任……係政府取證，我只不過係卑微嘅候選人啫」。洪另表示，他當日到同一個票站投票時，忘記是否有人指示他乘電梯到票站投票。

洪志傑的監票人蔡嘉獎亦有作供。蔡在盤問下稱，當晚投票結束後票站職員要求「所有人離開」，當時李予信的監票人亦有離開，他同樣「跟住離開」。蔡又稱，知道自己有權繼續留在票站，惟當時未曾向職員表明監票人的身分，亦沒有向對方出示委任信和襟章，「唔通同佢鬧交呀？」聆訊今續。

【案件編號：HCAL3852/19】

相關字詞﹕高等法院 選舉主任 李予信 選舉呈請 東區區議會 民建聯 2019年區議會選舉

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