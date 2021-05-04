法案委會半月審完 曾國衞盼新選制5．26恢復二讀

政府在上周已向法案委員會提交多項擬議修正案，法案委員會昨繼續討論，會議原本預計用4小時，最終只花約1個多小時就完結。政府的修正案包括按建制派議員要求，訂明在地方選區及功能界別選舉，「在提名期結束後但在選舉投票日前」候選人去世或遭取消資格，改為選舉程序不會終止。政府昨進一步提出修訂，「在選舉當日在選舉投票結束前」若候選人去世或遭取消資格，有關選舉程序亦不會終止。

新民黨主席葉劉淑儀問到，資審委組成要向中央「備案」的意思是否包括「批准」。律政司高級助理法律草擬專員施俊輝回應稱，在英文文本是「for record」，「備案」並無「批准」的意思，但若不備案即代表特首未有遵守法定要求辦事，屆時要視乎有否巿民就此向法庭追討。律政司署理律政專員（特別職務）梅基發補充，中央人民政府是指「國務院」，並稱參考現時《基本法》的條文，「備案」與「批准」的意思有別，「備案」並無「批准」的意思，「純綷是作為紀錄」。

葉劉：向中央備案是否涵批准 律政司：純記錄

法案委員會主席廖長江在會議開了約一小時就宣布小休20分鐘，讓議員研究政府是否提出足夠修正案。復會後，廖長江問委員是否支持政府提出的修正案，會上無投票，有議員在位上高叫支持，無人表示反對，委員會支持政府修正案。

廖稱，曾國衞今日要與內會主席磋商恢復二讀，他5月7日會在內會以法案委員會主席身分口頭報告，議員及政府可於本月15日前提交修正案。