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帳委會暫不就審計公開聆訊 按部門回覆再定 謝偉俊：部門爭拗非考慮因素

【明報專訊】審計署日前發表76號《審計報告》，審核入境處查假結婚個案，但入境處無按規定，在立法會政府帳目委員會公開聆訊前就公開反駁審計署。帳委會昨晨開會後，主席經民聯石禮謙決定暫不公開聆訊，但會就各章節出信要求有關部門解答問題後，再決定開公開聆訊或「短問短答」聆訊。石回覆本報查詢稱，一般是第二次閉門會議決定是否開公開聆訊，昨日是第二次閉門會議，但認為今次報告內容較平常，以往也會視乎有關部門書面回覆，之後再開會決定是否公開聆訊。

石禮謙昨晨會後傳媒稱，帳委會昨早從衡工量值、良好管治及對社會影響3個角度考慮每一章節，認為今次報告提及的情况較平常，從衡工量值而言影響不大，但從良好管治角度則有需更正之處，現時決定暫時不開公開聆訊，但會書面詢問有關部門再決定。被問是否因擔心入境處和審計署爭拗而不公開聆訊，他說立法會是從衡工量值角度處理，部門應互相尊重，讓帳委會處理公開聆訊後才出聲。

指報告內容「無咩火花」 公眾利益不大

若帳委會不公開聆訊，入境處及審計署便毋須就假結婚審計報告回應議員詢問，兩部門也毋須在會上交鋒。

委員謝偉俊接受本報查詢稱，正常情况在收到審計報告後，會開閉門會議決定是否公開聆訊，昨日會上認為今次報告7個章節原則上都「無咩火花」，牽涉銀碼和公眾利益不大，故決定走多輪程序，向有關部門書面查詢再決定；暫定6月4日開另一閉門會議，按有關部門書面回覆再商量是否開公開或「短問短答」聆訊。至於入境處和審計署的爭拗會否是開公開聆訊考慮因素，他稱帳委會是看個案本身是否值得做，而非兩部門有否爭拗。

負責跟進入境處章節的新民黨容海恩稱，帳委會未最終決定是否公開聆訊，現階段正草擬問題向有關部門提出。她稱，不會因公眾關注入境處與審計署的矛盾就公開聆訊，帳委會一貫做法是視乎內容有否大爭議。

梁繼昌：委員不滿答覆才公開聆訊

帳委會前副主席、前議員梁繼昌稱，是否公開聆訊有既定程序決定，通常是主席和副主席閉門商討，「未必一定因為兩部門有不同睇法就要公開聆訊」。他稱，帳委會有不同方法處理，例如要求有關部門先書面答覆，委員不滿意才會公開聆訊。

根據帳委會過去4個立法年度紀錄，每年兩份報告，每份報告會公開聆訊的章節比例由20%至62.5%不等，2018/19年度第71號報告的10個章節有兩個有公開聆訊，上年度74號報告8個章節就有5個要公開聆訊。

相關字詞﹕保安局 立法會 審計署 石禮謙 假結婚 入境處 帳委會

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