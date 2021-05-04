金管局余偉文：港疫苗接種率低 憂礙金融中心競爭力

稱員工難出差 恐企業遷營運基地

余偉文說，相對英美現已有四至五成人口接種首劑疫苗，新加坡亦有約25%，而香港目前只有12%至13%。作為小型外向經濟體，低接種率會影響日後香港與外界的聯繫能力，減低邊境開放的彈性。他亦擔心低接種率影響本港經濟全面重啟，目前國際央行的關注，已由如何控制疫情轉到推動疫苗接種，以加強消費和經濟反彈。

被問到已注射疫苗的金融企業員工，能否為他們出入境作出「疫苗氣泡」安排，余偉文稱金管局一直有向政府反映金融業界的關注，會與政府商討，能否增加他們在出入境安排的彈性。

誘接種 學者倡出境旅遊須打針

中文大學商學院高級講師李兆波亦認為，本港接種率不太理想，會影響經濟復蘇速度，若接種率較高，可推動與其他地區實施「旅遊氣泡」。不過他說政府目前推行的「疫苗氣泡」措施不太有效，尤其以該措施作為放寬食肆防疫限制的條件，認為應提出更大誘因，例如出境旅遊須打疫苗，相信到時接種疫苗人數會顯著增加。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基認為，不止香港接種疫苗速度不理想，外國主要城市的接種率近期亦有放緩迹象，加上可能再有變種病毒出現，疫情仍有不少變數。他認為今年內全球疫情仍未能受控，經濟活動難以回復疫情前水平。