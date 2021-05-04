防疫限制多生意反遜去年 酒樓續「吊鹽水」

太子頤東酒家老闆鍾禮文說，疫情未見盡頭，政府雖然推「疫苗氣泡」，容許食肆有條件放寬營業限制，但限制較多，生意反而不及去年同期。他稱，首季經濟反彈，但飲食業完全感受不到，「午市好少少，開足兩層，但晚市始終唔夠客，最多開一層」，故他正籌備將部分座位劃分C區，提供6人枱及營業至午夜12時，最快本周五推行，冀有更多顧客。

李兆波：通關成復蘇關鍵

中大商學院高級講師李兆波說，首季經濟重拾升軌，主要與去年同期惡劣的數據比較，但市民未能感受到經濟正復蘇。他又稱近期本港零售業每月營業額仍只有約300億元，未見太大起色，經濟能否真正恢復視乎何時通關，「不計外國，只是本港與澳門及內地通關，經濟都會好得多」。

李兆波預料，未來兩三季經濟增長速度視乎各地通關情况及群體免疫水平，但變種病毒隨時可扭轉局勢，故預料今年本地經濟仍難以回到疫情前水平。

另外，中大香港亞太研究所上月16至26日，就疫情對本地經濟現狀和前景影響以電話訪問706名市民，38.1%受訪者的家庭收入因疫情而減少，40.8%受訪者擔心自己或家人失業；對比2020年4月，49%受訪者認為現時經濟狀况更差，僅10.2%的人認為現時經濟狀况更好。