港聞

港聞二

防疫限制多生意反遜去年 酒樓續「吊鹽水」

【明報專訊】本港經濟反彈，但私人消費開支按年僅增1.6%，有酒樓負責人表示仍在「吊鹽水」，母親節訂座率理想，但近期生意反不及去年同期，故料即使今年整體市道較去年理想，恐亦難回復到疫情前水平。有學者稱本地經濟能否復蘇關鍵在於何時通關，帶動本地消費。

太子頤東酒家老闆鍾禮文說，疫情未見盡頭，政府雖然推「疫苗氣泡」，容許食肆有條件放寬營業限制，但限制較多，生意反而不及去年同期。他稱，首季經濟反彈，但飲食業完全感受不到，「午市好少少，開足兩層，但晚市始終唔夠客，最多開一層」，故他正籌備將部分座位劃分C區，提供6人枱及營業至午夜12時，最快本周五推行，冀有更多顧客。

李兆波：通關成復蘇關鍵

中大商學院高級講師李兆波說，首季經濟重拾升軌，主要與去年同期惡劣的數據比較，但市民未能感受到經濟正復蘇。他又稱近期本港零售業每月營業額仍只有約300億元，未見太大起色，經濟能否真正恢復視乎何時通關，「不計外國，只是本港與澳門及內地通關，經濟都會好得多」。

李兆波預料，未來兩三季經濟增長速度視乎各地通關情况及群體免疫水平，但變種病毒隨時可扭轉局勢，故預料今年本地經濟仍難以回到疫情前水平。

另外，中大香港亞太研究所上月16至26日，就疫情對本地經濟現狀和前景影響以電話訪問706名市民，38.1%受訪者的家庭收入因疫情而減少，40.8%受訪者擔心自己或家人失業；對比2020年4月，49%受訪者認為現時經濟狀况更差，僅10.2%的人認為現時經濟狀况更好。

相關字詞﹕經濟增長

上 / 下一篇新聞

改裁投訴成立 利君雅不獲港台續約 保密條款禁公開報告 學者：殺雞儆猴
改裁投訴成立 利君雅不獲港台續約 保密條款禁公開報告 學者：殺雞儆猴
港台刪YouTube舊片 最少41《鏗鏘集》下架
港台刪YouTube舊片 最少41《鏗鏘集》下架
中大通識沙龍YouTube片「失蹤」 戴耀廷講座「無法播放」
中大通識沙龍YouTube片「失蹤」 戴耀廷講座「無法播放」
業界新聞自由評分破新低 85%歸因港府打壓
業界新聞自由評分破新低 85%歸因港府打壓
記協憂港府立「假新聞法」作武器
記協憂港府立「假新聞法」作武器
結束6季負增長 首季GDP升7.8% 總商會：市民未能感受復蘇
結束6季負增長 首季GDP升7.8% 總商會：市民未能感受復蘇
金管局余偉文：港疫苗接種率低 憂礙金融中心競爭力
金管局余偉文：港疫苗接種率低 憂礙金融中心競爭力
疫下稅收3308億升9% 薪俸稅增幅最多
疫下稅收3308億升9% 薪俸稅增幅最多
帳委會暫不就審計公開聆訊 按部門回覆再定 謝偉俊：部門爭拗非考慮因素
帳委會暫不就審計公開聆訊 按部門回覆再定 謝偉俊：部門爭拗非考慮因素
法案委會半月審完 曾國衞盼新選制5．26恢復二讀
法案委會半月審完 曾國衞盼新選制5．26恢復二讀
李予信議席遭呈請 洪志傑：官方投票人數不符目測
李予信議席遭呈請 洪志傑：官方投票人數不符目測
新界北發展申10億研 料最快2032年入伙
新界北發展申10億研 料最快2032年入伙
涉騙政府匯豐貸款600萬 警司明提堂 購愉景灣單位 疑隱瞞出租扮家人自住
涉騙政府匯豐貸款600萬 警司明提堂 購愉景灣單位 疑隱瞞出租扮家人自住
二號橋衝突案 被告：赴姊畢業禮中催淚彈
二號橋衝突案 被告：赴姊畢業禮中催淚彈
竹枝水樽擲落單便衣警 青年認暴動
竹枝水樽擲落單便衣警 青年認暴動
韋家幫伙本地賊爆竊村屋 警兩擎槍拘3人
韋家幫伙本地賊爆竊村屋 警兩擎槍拘3人
上水男拒截查揮指甲銼 便衣警拔槍對峙
上水男拒截查揮指甲銼 便衣警拔槍對峙
虐殺女童案判囚5年 繼外婆申上訴
虐殺女童案判囚5年 繼外婆申上訴
海外港人醫生免試 月內交草案 工會表明反對 認現時政局下動員力減
海外港人醫生免試 月內交草案 工會表明反對 認現時政局下動員力減
康橋之家墮斃案 家屬方結案：事涉人為疏忽 絕對可避免
康橋之家墮斃案 家屬方結案：事涉人為疏忽 絕對可避免
槓鈴壓胸男子留醫6日不治 4月初打復必泰 醫生料無關
槓鈴壓胸男子留醫6日不治 4月初打復必泰 醫生料無關
醫局病歷系統故障兩小時
醫局病歷系統故障兩小時
濾水廠謀殺案開審 保安涉三劈同事頭頸奪命
濾水廠謀殺案開審 保安涉三劈同事頭頸奪命
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】觀塘噴泉重開 豎告示駐保安 提醒污染池水可被控
【Emily】觀塘噴泉重開 豎告示駐保安 提醒污染池水可被控
【Emily】還押難履職 林卓廷辭民主黨副主席
【Emily】還押難履職 林卓廷辭民主黨副主席
【Emily】港人代擬考察新疆 田北辰想睇棉花廠
【Emily】港人代擬考察新疆 田北辰想睇棉花廠
【Emily】屯門防火會民主派無份 建制區選敗將獲委
【Emily】屯門防火會民主派無份 建制區選敗將獲委
【Emily】初選8人今報到 李國麟：平常心
【Emily】初選8人今報到 李國麟：平常心
【Emily】袁國勇演講 陳肇始閉目10分鐘
【Emily】袁國勇演講 陳肇始閉目10分鐘