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結束6季負增長 首季GDP升7.8% 總商會：市民未能感受復蘇

【明報專訊】政府統計處昨日公布今年首季經濟增長的預先估計數字，在低基數及貿易強勁之下，第一季本地生產總值（GDP）按年升7.8%，結束自2019年第三季以來的連續6季負增長，遠勝市場預期的5%增幅，並創11年新高。不過，香港總商會認為經濟復蘇並不平均，市民未能感受到經濟正復蘇。有分析亦稱，失業率仍高企，加上疫情發展不明朗，單憑首季數據便說香港可全面復蘇是言之尚早。

增幅11年新高 主因疫下低基數

本港首季GDP按年增7.8%，增幅是2010年第一季以來最高，也是2019年下半年反修例運動以來再次錄得季度正增長，但高增長主因是去年同期本港GDP受疫情影響而跌9.1%，低基數效應推動按年增幅所致。

貿易強撐起經濟 消費微升仍低迷

從構成GDP的細項看，對外貿易表現強勁是支撐本港首季經濟的主要因素。出口及進口總額分別按年大升30.6%及23.3%；但全球繼續因疫情封鎖，服務輸出與服務輸入仍維持負增長，分別按年倒退8.7%及14.9%。

另一方面，農曆新年及政府於2月18日逐步放寬社交距離措施，帶動市民消費意欲，首季私人消費開支按年升1.6%，也是自2019年第三季以來再度錄得正增長。至於首季政府消費開支及本地固定資本形成總額，則分別升6.7%及4.5%。

政府發言人表示，香港經濟首季急速反彈，但經濟復蘇並不平均，且整體經濟活動仍低於衰退前水平，原因是疫情及社交距離要求繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動；而旅遊業仍低迷。此外，私人消費開支僅輕微增長，原因是外訪旅遊嚴重受阻，以及季初受第四波疫情影響，勞工市場情况嚴峻亦影響消費氣氛。發言人又稱，由內地和美國帶動的環球經濟復蘇，短期內應有利香港的貨物出口；中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素亦值得關注。本地方面，若疫情繼續受控，營商及消費信心可望在今年較後時間更全面改善。

梁兆基：復蘇欠平衡 未來兩季難料

香港總商會總裁梁兆基認為，本港經濟重拾增長主因基數極低，貿易表現轉好則因去年首季全球經濟因疫情被迫停擺；而本地私人消費只有1.6%增長，反映經濟復蘇欠平衡，部分原因是社交距離措施仍然生效、邊境仍未重開，故市民未能感受到經濟正在復蘇。

梁兆基續稱，大部分本地企業仍未能受惠於出口增長，希望政府設法扶助本地企業，關鍵在於中港重啟邊境。他又稱，因應印度疫情大爆發，未來兩季仍難預測，「除非能夠實現群體免疫，否則經濟活動將難以重返疫情前水平」。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈稱，疫情仍對經濟帶來挑戰，尤其高失業率仍反映真實的社會現狀，所以不應從一季的經濟數據就定義為本港經濟出現全面復蘇趨勢。

相關字詞﹕私人消費開支 對外貿易 本港GDP 政府統計處

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