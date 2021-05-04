記協憂港府立「假新聞法」作武器

近日社會討論「假新聞」的聲音不絕，《星島日報》昨引述消息稱，政府仍就處理假消息及「假新聞」做相關研究，有關法律研究複雜，趕不及今年底立法會任期完結前完成。

楊健興：官員「假新聞」理解有別業界

記協昨公布最新新聞自由指數，由業界評分所得的指數為歷史新低，其中逾八成受訪新聞從業員認為，港府是打壓新聞自由的來源。被問是否知悉港府計劃訂立「假新聞法」的詳情，楊健興說他從來不知道，政府完全沒向記協提及。他擔心政府官員和警務處長提出的「假新聞」，並非為業界所理解的一樣，「好多時候是新聞處理的角度」。他說，政府可能認為某種新聞處理方式不持平，其後進一步推演，稱報道失實，「這樣可以是一種武器」。

特首林鄭月娥早前接受新華社《瞭望》新聞周刊專訪，提到在國家安全受到保障並成功落實「完善選舉制度」之後，「一國兩制」實踐行穩致遠的條件更好，但仍有大量制度有待完善，例如教育、傳媒和公務員培訓與管理等方面。