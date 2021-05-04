業界新聞自由評分破新低 85%歸因港府打壓

記協：最差情况未出現

記協自2013年委託香港民意研究所（及其前身港大民意研究計劃）就新聞自由指數做調查，分為公眾和新聞從業員評分部分，今年調查於2至3月進行。公眾部分是以隨機電話訪問形式調查，共收集1023個樣本；至於新聞從業員部分則是派發問卷，最後收回367份。結果顯示，公眾部分的新聞自由指數為42.6分，較2019年的41.9分略升0.7分，但仍屬歷來第二低；新聞從業員的指數則為32.1分，屬歷史新低，自2018年起急劇下跌8.8分。

公眾評價略升 分析：警記衝突減

香港民意研究所總監（研究及實作）彭嘉麗解釋，公眾的指數回升，是因反修例運動引發的警民衝突減少，令「記者採訪時受到人身威脅」一項的評分有改善。她說，儘管這項評分回升，其他項目包括傳媒發揮的監察功效、是否有足夠法例確保記者採訪時可順利獲取所需資訊等，評分均下跌。

至於新聞從業員的指數下跌，基於多個項目的分數出現顯著跌幅，包括批評特區政府和中央政府時較以往更為顧忌，以及管理層或老闆向員工施壓更嚴重。高達40%受訪者稱上級有就關於港獨的討論施壓，要求不作或少作報道。

推國安法等5事件損新聞自由

此外，去年發生的5件業界大事，包括訂立《港區國安法》、蔡玉玲案、警方搜查壹傳媒大樓、警方修改通例內傳媒代表定義、有線新聞裁員，幾乎所有受訪新聞從業員認為這些事件損害新聞自由。

楊健興又引述有記者稱，現在少了人願意公開評論尖銳題目，包括泛民主派，「個社會係驚講嘢，以前係驚講錯嘢」。