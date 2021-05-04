港台刪YouTube舊片 最少41《鏗鏘集》下架

工會引述評論：現代版焚書

港台：看齊官網一貫做法

據了解，港台昨午起將其YouTube頻道上2020年4月的影片率先下架，接着是同年3月、2月，餘此類推，另有管理層建議將港台facebook平台同期片段下架。本報查看港台YouTube頻道，截至傍晚發現最少41條《鏗鏘集》片段被移除，包括探討警察投訴機制的《控訴》、有關泛民部署出戰原定去年9月立法會選舉的《搶灘》，另有最少20條《頭條新聞》片段、26條《議事論事》片段被上載者移除。於4年前上載、由歌手黃靖及LMF部分成員主唱的《硬地音樂》主題曲MV亦遭移除。

對於下架片段數量、進度，以及會否移除facebook平台片段，港台回應時重申有關安排是看齊官網只提供12個月節目重溫的一貫做法，其他細節無補充。多名港台員工關注刪片數量，稱沒接獲管方通知刪除哪一條，未能統計有否上載未逾12個月的片段被刪。

香港電台節目製作人員工會表示，官網只提供12個月節目重溫是因為伺服器容量有限，惟YouTube及facebook無此限，亦不涉額外開支，認為公營廣播機構應增加節目傳播度和善用公共資源，昔日節目既是公共資源，亦是港人共同財產。工會引述去年內部政策文件指出，YouTube頻道上的港台片段不設閱覽期限，旨在擴大觀眾群以令公帑成本效益最大化，質疑刪片理據。