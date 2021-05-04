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改裁投訴成立 利君雅不獲港台續約 保密條款禁公開報告 學者：殺雞儆猴

【明報專訊】香港電台助理節目主任利君雅去年遭港台重啟對其投訴的調查，並延長試用期。今年初管理層稱調查未完成，向利君雅開出120天新合約，香港電台節目製作人員工會昨日確認利君雅不獲續約，將於本月內離職。綜合港台消息，管理層已通過書面通知利君雅對她調查的結果是「投訴成立」。港台回覆表示，按既定機制和程序處理員工聘任安排，不評論個別個案。有學者形容事件屬「殺雞儆猴」，令表現突出、得罪權貴的記者加倍受壓，對其他員工或會有寒蟬效應。

質問林鄭後收投訴 梁家榮小組裁不成立

利君雅2017年10月入職港台，任助理節目主任，試用期3年。2019年7月，利君雅在政府記者會上問特首林鄭月娥7．21事件是否「官警黑合演的大龍鳳」，並在追問時要求林太「講人話」。港台之後陸續收到有關利君雅的投訴，時任廣播處長梁家榮、時任副處長陳敏娟等組成的小組同年10月完成對其2019年7至11月間出席政府記者會態度的相關調查，裁定投訴不成立。

港台管理層去年9月重啟有關利君雅投訴的調查，並延長其試用期至1月30日，至今年1月通知利君雅，其公務員試用期合約將於同月30日終止，因有關調查仍未完成，故開出新一份為期120日的聘用合約，任期至5月30日。

月底前須離職 港台：不評論個案

據了解，港台高層已通過書面形式向利君雅交代重啟調查的結果是「投訴成立」，而調查報告附保密條款，不能公開，有人警告若利君雅公開條款或細節，將採取法律行動。有港台員工認為，設保密條款旨在令當事人及支持她的員工噤聲。港台回覆稱作為政府部門，是按既定機制和程序，包括公務員事務局的既定指引和《公務員事務規例》處理員工聘任安排，不評論個別個案。

員工批調查不透明 憂龍門日日搬

有港台員工稱今次事件荒唐、不透明，認為利君雅在3年試用期內獲上司評價表現良好，卻因有人投訴其於記者會上態度差便遭延長試用期，又稱包括時任廣播處長梁家榮在內的小組早已確認投訴不成立，如今管理層推翻該調查結果，至今不向公眾交代調查程序及結果，「最痛心是整個調查均無交代理由，任何調查都應該有透明度，否則『龍門』日日不同，同事怎樣工作？」

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟形容今次事件屬「殺雞儆猴」，認為港台現時處理投訴的機制未能確保員工獲合理對待，或令員工擔心日後若遭不合理投訴，亦會招來惡果，員工或現寒蟬效應。她說港台是次調查程序不透明，亦顯示管理層正改變管理方式，趨向不再重視向公眾交代，亦不顧港台公眾形象。

梁籌庭：難循司法覆核挑戰

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，公務員在試用期屬「最脆弱」的階段，認為只要政府提出理由不予續約，有關員工難以透過司法覆核挑戰其決定。對於有否機制挑戰或者推翻港台調查裁定對利君雅的投訴成立，他說對公務員的投訴，調查全權在政府，「它說成立便成立，難以挑戰」，若政府要裁走試用期員工，「開出100個理由也可以」。

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