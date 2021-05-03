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2021年5月3日星期一
港聞二
菲外長指「港府要外傭打針」帶歧視 總領事：對外勞應一視同仁 勞處：感謝領館協助
累計針後28死 專家：無關疫苗 29宗面癱22打科興 多涉男性左臉
15檢測中心未來5日預約滿 工會促港府增派樽
兩宗印尼輸入 連續兩天本地零確診
港星機位速滿 旅界料暑假始有旅團
飲食業：中小餐廳難劃區 張宇人：早料執行有問題
防火會新委員逾半建制 1/4區選敗將 鍾港武：非為競逐選委 如此猜度屬侮辱
支聯會洗刷國殤之柱 籲港大勿移走
剛當選中大評議會常委即辭 李軒朗：已離港
不配流亡 只稱旅居 「哪裏都不是新家，永在飄流」
戰友在囚他出獄 林朗彥：學習獨行 眾志摘匾難免落寞 「最早出嚟嗰個」自覺無時間浪費
政治無路放眼社會 「總有事情可做」
還押中陳志全 退出人力不參選不遊行
兩幼犬墮沙井 消防救起
迪士尼復活節本地客10年新高 受惠於港人無法外遊 CEO：入場上限未擬增至75%
港鐵智能列車 記錄行車震幅監測路軌「健康」
3月3宗逾億元毒案 棄置車檢百公斤可卡因
初創研發嶄新內窺鏡 冀打破壟斷
其他手術機械人將陸續曝光
尊子漫畫
【Emily】員工打針有獎 譽宴老闆否認利誘 講真，「𡃁仔畀人利誘出嚟掟汽油彈就有」
【Emily】評羅致光勞工政策 羅致光話中間偏左
【Emily】水務署引入無人船 監測水塘水質
【Emily】前線．焦點2020 《明報》攝記贏7獎
【Emily】《議事論事》換題風波 林琳話一頭霧水
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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