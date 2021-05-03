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初創研發嶄新內窺鏡 冀打破壟斷

【明報專訊】大型醫療器械一直是歐美和日本少數大型企業天下，中小型公司很難打入市場。近期有初創公司在英國和香港兩地研究先進內窺鏡，以操作更靈活、前端鏡頭用完即棄、可以選擇3D影像、即時分享影像等多項創新功能為賣點，有望打破壟斷。

明報記者 薛偉傑

普銳醫療（香港）品質系統經理兼高級機械工程師伍世恩表示，普銳醫療（英國）在2017年4月成立，源於英國倫敦帝國學院哈姆林手術機械人中心的初創公司；普銳醫療（香港）於2017年底成立，2018年進駐科學園。

鏡頭兩轉折位 彎度最大達90度

由成立起，普銳醫療已經專門研究先進手術設備的公司，第一種產品鎖定在「柔性彎頭內窺鏡系統」，設計了兩個轉折位，而且轉彎角度最大可以達到90度，更適合無創手術或微創手術之用。而傳統內窺鏡只有一個轉折位，轉彎角度亦較小，通常不超過30度；其前端鏡頭亦不可以更換，每次用完要徹底消毒。

柔性彎頭內窺鏡系統前端鏡頭的解像度達到「1920 x 1080」，每秒可拍攝60格影像，並配備兩個鏡頭，可以使用3D模式來做手術。同時，它的前端鏡頭用完即棄，每次更換，減低交叉感染風險，而且更加節省時間和方便。

具即時影像分享功能

此外，柔性彎頭內窺鏡系統可以結合一系列人工智能（AI）演算法自動分析影像，檢測有無腫瘤等病徵。考慮到有部分手術可能需要和其他不在現場專家一起討論病情，或直播給實習醫生等作教學用途，這套系統具有即時影像分享功能。主診醫生只要將它的圖像處理主機連上一部5G路由器，同時發出二維碼，其他專家等即可在智能手機或電腦觀看即時手術畫面。

作出這一連串改進之後，公司仍然有信心，柔性彎頭內窺鏡系統售價將比傳統內窺鏡廉宜。伍世恩表示，首先，因為傳統內窺鏡系統被個別日本大公司壟斷，市場欠缺競爭，可以將售價和毛利定得很高；而普銳對於毛利沒有太高要求。其次，普銳計劃在香港或中國內地生產柔性彎頭內窺鏡系統，生產成本會比日本生產為低。第三，系統在硬件設計上，加入節省成本的考量，如將電源線和信號線合二為一，令整個系統的設計比傳統內窺鏡系統更加緊湊，可節省成本。

冀今年中在本地人體臨牀測試

柔性彎頭內窺鏡系統較早時已經在假人、動物屍體及活體動物（如活豬）上試用，公司現時正和本地部分公立及私立醫院商討，以及向有關方面申請，希望今年中開始在本地進行人體臨牀測試。

由於柔性彎頭內窺鏡系統屬於第二類醫療器械，只需要約幾十個至一百個臨牀測試案例，若順利的話，估計最快今年底可以取得一個主要地區的認證。不過，伍世恩承認，為了盡快取得第一個認證，在今年中開始的臨牀測試中，會抽起人工智能影像分析和即時影像分享這兩個功能，相信其功能和性價比仍然勝過傳統內窺鏡。

另外，柔性彎頭內窺鏡系統今年在「日內瓦國際發明展」中獲得「評判特別嘉許金獎」，以及在德國的「紅點設計獎」中獲獎，同時正在申請一些專利。伍世恩稱，公司希望在香港或中國內地生產柔性彎頭內窺鏡系統，尤其傾向香港，但需要先計算成本效益。至於這套系統的累積研發投資，絕對不菲；公司未來有計劃再融資，但並非急切。

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