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3月3宗逾億元毒案 棄置車檢百公斤可卡因

【明報專訊】警方毒品調查科探員上周五於元朗兩輛棄置私家車內，檢獲共重100公斤可卡因，市值逾1.3億元，拘捕一名男子。警方指出，有別以往利用工廈劏房單位儲存毒品模式，販毒集團利用鄉郊棄置私家車藏毒，以增流動及減低風險，避免引起保安及住客注意。

被捕36歲姓譚男子報稱維修工人，為本地販毒集團成員，負責毒品儲存及分銷工作，他涉嫌販毒被捕。譚暫被控兩項販毒罪，案件今日將在屯門裁判法院提堂。

拘一漢 料水路偷運入境

毒品調查科探員根據線報及深入調查，上周五中午展開反毒品行動，於元朗僑興路白沙村一幢村屋外截查一名男子，其後在他管有、停泊於附近的兩輛棄置私家車車尾箱及座位，發現多個手提袋，內有99磚以膠紙及密實袋包裝的可卡因，另於一個膠袋發現可卡因。行動中檢獲毒品共重100公斤，市值約1.34億元。探員其後亦在譚於白沙村的寓所檢獲30萬元現金及電子磅等毒品包裝工具。警方相信已堵截一批毒品流入市面。

毒品調查科高級警司吳頴詩表示，相信毒犯利用停泊於鄉郊、行車證已過期的棄置車輛藏毒，以增加流動，減低風險，手法有別以往利用工廈、劏房、住宅等儲存毒品，以掩人耳目、避免引起保安員及住客注意。檢獲部分毒品包裝上有水氣，相信經水路偷運入境。

案件為警方今年破獲第三宗逾億元販毒案，相信毒品市場仍受各國出入境限制影響，毒販由螞蟻搬家改以船運大批毒品入境，來源仍有待調查，不排除有更多人被捕。

上月警方破獲歷來最大宗可卡因販毒案，毒品調查科探員於火炭工廈單位及沙田住宅單位檢獲共重706公斤、總值約9.3億元可卡因，兩名男子涉嫌販毒被捕。而今年2月，警方於元朗拘捕一名23歲毒品拆家，檢獲共重682.3 公斤、市值逾4億元的氯胺酮，初步相信毒品藏於通心粉包裝，由巴基斯坦以船運方式偷運抵港，為歷年單宗氯胺酮數量最大案件。

相關字詞﹕白沙村 棄置車輛 毒品調查科 可卡因

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