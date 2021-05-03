港鐵智能列車 記錄行車震幅監測路軌「健康」

港鐵車務數據中心位於火炭鐵路大樓。港鐵車務總監李家潤表示，港鐵列車每日營運19小時，一般列車維修工作要在收車後「黃金兩小時」進行，時間緊迫，為加強維修效率，港鐵引入多項實時監測及分析系統，透過數據中心分析各項數據，以實時監察鐵路系統。

盼增維修效率 擬各線最少一列

他說，現時數據中心連結至30多個系統，並制訂不同指標，當數據到達指標時，即反映有鐵路設備不暢順，數據中心會自動發送信息提醒維修團隊，改變以往要在收車後才能檢驗鐵路系統的限制。他形容數據中心如「智能醫生」，可實時分析鐵路系統的「健康」狀况。

其中一個連結至數據中心的是「軌道震盪狀態監察系統」，透過車底安裝雷射器、鏡頭等裝置，列車行駛期間可持續監測列車與軌道之間的運作情况，記錄車輛震動幅度、轉向架穩定程度等數據，並傳送至數據中心分析。

李家潤說，透過該系統曾發現列車駛經火炭站附近路段時垂直震盪幅度水平偏高，維修團隊收到數據後檢視該路段情况，並更換有關波口，之後已減少震盪情况。他稱，目前東鐵線及屯馬線均有一列列車，以及一列輕鐵線列車安裝該系統成為「智能列車」，計劃未來兩年在各鐵路線均設最少一列「智能列車」。

車軸裝感應器防「發燒」

另外，李家潤稱目前列車亦裝有「車軸溫度感應系統」，透過車軸安裝RFID感應器監測列車行駛期間溫度。他說，車軸溫度平均維持攝氏40度，該系統曾顯示有輕鐵列車車軸溫度升至60度，猶如人體發燒，車務團隊隨即安排檢查，發現溫度偏高與列車制動系統有關，維修人員之後更換列車組件及加添潤滑油等，令溫度回復正常。