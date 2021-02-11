迪士尼復活節本地客10年新高 受惠於港人無法外遊 CEO：入場上限未擬增至75%

莫偉庭去年12月重返香港迪士尼擔任行政總裁，時值疫情第四波的高峰期，他說自己當時有數個目標，其中要做到的是確保樂園能盡快重開，而且能保持不再關園。迪士尼今年2月重開，管理層衡量後，擔心若開放七成半人入場但餐廳最多只能招待五成客，會有樽頸位，故一直維持五成入園率，而且採取彈性開園時間，復活節檔期連開8日，有數天的入園預約名額爆滿，更創下非「奇妙處處通」年票的本地賓客入場人次10年新高。

憂餐廳現樽頸 人數維持半滿

莫偉庭舉例解釋，酒店客人未必會深夜到餐廳用餐，故目前10時後不提供堂食的措施適合其營運模式，樂園未有計劃短期內上升餐廳至C類別，將維持B類模式運作。他補充，樂園未有強制員工接種疫苗，但會提供教育及資訊，也為欲接種員工作彈性工作安排。因應疫情，莫偉庭表示短期內都未能重啟巡遊項目，但預告今年夏季樂園將會以奇妙夢想城堡為背景，推出全新的日間舞台匯演，糅合歌舞噴泉表演。

來港十多年 「好鍾意香港」 疫下學麻將

莫偉庭2006年定居香港，被問到為何願意在疫情這個艱難時期擔此重任，他說自己喜歡迪士尼，「我的父母在加州的迪士尼相識，我也在華特迪士尼世界度假區與我太太相遇」。

在港十數年，他學了不少廣東話，訪問期間以廣東話說了「我好鍾意香港啊，我係香港人」，疫情期間他一家更學會打麻將。

疫情期間殘疾人士少了運動的機會，莫偉庭說，香港迪士尼捐贈了130萬元予香港傷殘青年協會傷青動力學堂，服務1.5萬人次殘疾人士。