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迪士尼復活節本地客10年新高 受惠於港人無法外遊 CEO：入場上限未擬增至75%

【明報專訊】疫情期間香港人未能外遊，兩大主題公園亦停業多時，2月得以重開，至上月更能擴大入場人次限制至上限的七成半。疫情下迪士尼今年復活節檔期的本地非年票客人入場人次創10年新高。不過，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示不打算把入場人次提升到七成半，園內及酒店餐廳短期內會維持B類別，即4人一枱及五成入座率。

莫偉庭去年12月重返香港迪士尼擔任行政總裁，時值疫情第四波的高峰期，他說自己當時有數個目標，其中要做到的是確保樂園能盡快重開，而且能保持不再關園。迪士尼今年2月重開，管理層衡量後，擔心若開放七成半人入場但餐廳最多只能招待五成客，會有樽頸位，故一直維持五成入園率，而且採取彈性開園時間，復活節檔期連開8日，有數天的入園預約名額爆滿，更創下非「奇妙處處通」年票的本地賓客入場人次10年新高。

憂餐廳現樽頸 人數維持半滿

莫偉庭舉例解釋，酒店客人未必會深夜到餐廳用餐，故目前10時後不提供堂食的措施適合其營運模式，樂園未有計劃短期內上升餐廳至C類別，將維持B類模式運作。他補充，樂園未有強制員工接種疫苗，但會提供教育及資訊，也為欲接種員工作彈性工作安排。因應疫情，莫偉庭表示短期內都未能重啟巡遊項目，但預告今年夏季樂園將會以奇妙夢想城堡為背景，推出全新的日間舞台匯演，糅合歌舞噴泉表演。

來港十多年 「好鍾意香港」 疫下學麻將

莫偉庭2006年定居香港，被問到為何願意在疫情這個艱難時期擔此重任，他說自己喜歡迪士尼，「我的父母在加州的迪士尼相識，我也在華特迪士尼世界度假區與我太太相遇」。

在港十數年，他學了不少廣東話，訪問期間以廣東話說了「我好鍾意香港啊，我係香港人」，疫情期間他一家更學會打麻將。

疫情期間殘疾人士少了運動的機會，莫偉庭說，香港迪士尼捐贈了130萬元予香港傷殘青年協會傷青動力學堂，服務1.5萬人次殘疾人士。

相關字詞﹕莫偉庭 香港迪士尼樂園

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