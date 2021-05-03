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港聞二

政治無路放眼社會 「總有事情可做」

【明報專訊】《港區國安法》去年6月30日實施，多個政治組織解散，街頭抗爭運動幾近絕迹。前香港眾志主席林朗彥認為，「𠵱家公民運動晾起咗，一步都行唔到，掂唔到地，但我哋總有事情可以做，可以投放心力」。他呼籲民眾持續關注社會上各種不公義，投入公共領域，以延續這場運動的生命力。

願就各種不公義議題出分力

自國安法生效，不少港人對政治環境感到憂慮，掀起一場移民潮。林朗彥肯定地說，不會離開香港，他說即使香港的政治制度不能改變，仍有許多不同社會問題，不同形式的不公義仍然存在，例如經濟上、性別上的不公義。他說，「我自己選擇的路向，就是嘗試在這些不公義的議題上出力，我們仍然可以在這些議題或社會領域上，培養民主自由的ultimate（最終）價值。」

例如，他在囚時留意到，政府在疫情期間多次圍封社區，特別在深水埗及佐敦這些基層區。他說入獄前曾住深水埗唐樓，非常明白當中衛生惡劣，喉管問題致疫情爆發。他說，疫情揭示港府過去只着重鼓勵置業，卻沒有切實改善基層住屋環境，一處理便是全區重建，忽視了有市民希望安居。

不會離港 尊重移民

對於有人選擇離開香港，他稱尊重他們的決定。不過，他擔心這些人會否只選擇過着私人的生活，純粹享受別國較自由的空間、更好的制度，而不理會公共領域事務。他認為，「當權者最有力量的是，好容易可以說服你回歸於一個功利主義的思考模式，當好多人認為打唔贏，好多人選擇追求一個所謂生活質素，追求個人享受，而公共領域的東西，似乎不太需要理會。」

林朗彥說，2019年時那種對抗運動模式，在國安法下已無法做到，對於那些選擇留在香港或因自身條件不允許而要留下的人，他認為要思考如何與他們建立關係，「從他們身上、生活處境中，讓他們和我們見到一個改變的可能」。

相關字詞﹕移民 反修例運動 國安法 港區國安法 林朗彥

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