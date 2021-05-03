戰友在囚他出獄 林朗彥：學習獨行 眾志摘匾難免落寞 「最早出嚟嗰個」自覺無時間浪費

明報記者 何郁慧

圍警總判囚7月 出獄翌日即聽審

林朗彥在包圍警總案被判囚7個月，在喜靈洲懲教所服刑，他獲扣減三分之一刑期，於4月12日出獄。他說對比獄中的刻板生活，石牆外的生活節奏過得明顯較快。他出獄翌日便到法庭聽審，聽黃之鋒及古思堯在「反蒙面法遊行」案的判刑，之後再去探望正在還押的袁嘉蔚。他獲釋一周後接受本報專訪，記者見他明顯消瘦，他解釋在囚時幾乎每日運動，出獄後亦希望保持每天早上跑步，笑言「希望（體重）唔好反彈」。

由學民思潮至香港眾志，林朗彥未必是鏡頭下最耀眼的領袖，但他是幕後軍師。然而，眾志在去年《港區國安法》實施當日宣布解散，作為主席的他，名義上的工作崗位頓失。後來他身邊多名朋友亦因不同案件相繼入獄，他承認現在確實感到寂寞。

他感慨道，「的確大家見到台面嘅人物係少咗好多，好多都係好熟悉，特別係之鋒。今年係學民思潮10周年，過去10年，基本上大部分時間，我哋都喺同一個團體共事。的確會有一種失落感，始終一個咁熟悉嘅戰友唔喺身邊。Tiff（袁嘉蔚）、阿庭（也入獄），令我有呢種失落感。」

或學習紋身 多一技傍身

「我一直覺得自己喺一個團體先可發揮最大作用，𠵱家門口嘅牌匾拆咗，實際上啲人又坐緊監，大家喺新聞認識嘅人都有人選擇離開，𠵱家自己真係唔喺一班人當中發揮作用，呢個係最大挑戰。」林如是說，現在要摸索個人出路，除了持續投入公民社會，他還希望學習紋身，多一門技藝以備不時之需。

1月發生的「35+大搜捕」，林朗彥在獄中得悉，他當時很擔心友人，及他們的至親。他了解朋友與家人、伴侶或自己對未來皆有計劃，但現在又不知要拖延何時才可達成。說到這裏，他不住連聲嘆氣。

構思寫書談牢獄

「政治監禁課題愈來愈重要」

至他臨近出獄，他突然發現，「咦！原來我好似喺呢班人之中，最早放出來嗰個」。他說感受到很強烈的責任感，自覺要實踐一些事，不可浪費時間，其中他正在構思撰寫一本有關監禁的書。他解釋，「政治監禁這個課題愈來愈重要」，而公眾認識的政治人物，多半都在囚，很多人希望了解監禁這回事，尤其他們對政治犯有很大的情感牽連，故認為這是值得探討的題目。

林在獄中看過幾本有關納粹的書，看過別人的見證，其中教他最深刻的是《活出意義來》中的一句格言，他引述當中的意思：縱然自由和權利被剝奪，但不論你在什麼環境，你如何面對的心態是無人能夠左右，這是最後的自由。受書啟發，他希望記錄政治犯的經歷、心態和採取的行動，他認為這些是這時代下抗爭的一種宣言，值得被記下。