港聞

港聞二

不配流亡 只稱旅居 「哪裏都不是新家，永在飄流」

【明報專訊】李軒朗記得，自己離港那刻，走到機場閘口仍想回頭，上機後卻又怕被捕，離港決定來得倉卒，「想farewell也沒有farewell，想見某些人多一次，也無法見面」，不捨、傷心、擔心的情緒混雜。他不以「流亡」自居，也不願透露身在何方，自覺旅居海外「避很久的風頭」，「去到哪裏都不是新的家，永遠都在飄流」。

「參與文縐縐的事都清算」 萌念離港

李軒朗去年曾與超區初選勝出者、元朗區議員王百羽合組名單，欲出戰立法會選舉，他稱離開亦與47名初選參加者被捕案有關，自覺有參與初選、亦曾籌組公民議政平台，當下壓迫愈見惡劣，「若我做了很轟烈的事情被捕，那沒什麼好說，但現時是什麼都無做，只參與了很『文縐縐』的事，選舉、初選、議政平台，就要無故面對政治清算」，故萌生離港念頭。雖他曾與王百羽因立會選舉開支申報被捕，但強調無愧於心，有信心案件不會定罪。

他不以「流亡」形容自身，因認為需在故土有很大犧牲，才稱得上流亡，故只形容自己旅居海外，暫亦未有打算申請庇護。

未擬申庇護 只盼言論不被詮釋定罪

李軒朗離港另一考慮在於自由，「可以在自由空間講我要說的話，講『光復香港』不用想國安法、『唯一出路』又要遮遮掩掩打擦邊球」，言論毋須被他人詮釋定罪，「有恐懼，那不是失去人身自由的恐懼，而是（陳奕迅）時代曲……要唱另一些歌的恐懼，為了生存是否要被迫就範？是否要跟他講？他日silent（沉寂）了，都說你不夠loyal（忠誠），會否變成這樣？」

人在異鄉，李軒朗總記掛沙爹牛肉麵與米線，「走了才發現，香港很熱，但原來來到這裏（外國），會覺得香港獨特，會記住、會掛念」。他盼在異鄉裝備自身，盡力推動香港變好，「保留對家鄉最真實的感情，保留自己、亦保留香港，只要香港人不死，香港就不死」。

相關字詞﹕選舉開支 離開 區議員 立法會選舉 國安法

上 / 下一篇新聞

菲外長指「港府要外傭打針」帶歧視 總領事：對外勞應一視同仁 勞處：感謝領館協助
菲外長指「港府要外傭打針」帶歧視 總領事：對外勞應一視同仁 勞處：感謝領館協助
累計針後28死 專家：無關疫苗 29宗面癱22打科興 多涉男性左臉
累計針後28死 專家：無關疫苗 29宗面癱22打科興 多涉男性左臉
15檢測中心未來5日預約滿 工會促港府增派樽
15檢測中心未來5日預約滿 工會促港府增派樽
兩宗印尼輸入 連續兩天本地零確診
兩宗印尼輸入 連續兩天本地零確診
港星機位速滿 旅界料暑假始有旅團
港星機位速滿 旅界料暑假始有旅團
飲食業：中小餐廳難劃區 張宇人：早料執行有問題
飲食業：中小餐廳難劃區 張宇人：早料執行有問題
防火會新委員逾半建制 1/4區選敗將 鍾港武：非為競逐選委 如此猜度屬侮辱
防火會新委員逾半建制 1/4區選敗將 鍾港武：非為競逐選委 如此猜度屬侮辱
支聯會洗刷國殤之柱 籲港大勿移走
支聯會洗刷國殤之柱 籲港大勿移走
剛當選中大評議會常委即辭 李軒朗：已離港
剛當選中大評議會常委即辭 李軒朗：已離港
戰友在囚他出獄 林朗彥：學習獨行 眾志摘匾難免落寞 「最早出嚟嗰個」自覺無時間浪費
戰友在囚他出獄 林朗彥：學習獨行 眾志摘匾難免落寞 「最早出嚟嗰個」自覺無時間浪費
政治無路放眼社會 「總有事情可做」
政治無路放眼社會 「總有事情可做」
還押中陳志全 退出人力不參選不遊行
還押中陳志全 退出人力不參選不遊行
兩幼犬墮沙井 消防救起
兩幼犬墮沙井 消防救起
迪士尼復活節本地客10年新高 受惠於港人無法外遊 CEO：入場上限未擬增至75%
迪士尼復活節本地客10年新高 受惠於港人無法外遊 CEO：入場上限未擬增至75%
港鐵智能列車 記錄行車震幅監測路軌「健康」
港鐵智能列車 記錄行車震幅監測路軌「健康」
3月3宗逾億元毒案 棄置車檢百公斤可卡因
3月3宗逾億元毒案 棄置車檢百公斤可卡因
初創研發嶄新內窺鏡 冀打破壟斷
初創研發嶄新內窺鏡 冀打破壟斷
其他手術機械人將陸續曝光
其他手術機械人將陸續曝光
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】員工打針有獎 譽宴老闆否認利誘 講真，「𡃁仔畀人利誘出嚟掟汽油彈就有」
【Emily】員工打針有獎 譽宴老闆否認利誘 講真，「𡃁仔畀人利誘出嚟掟汽油彈就有」
【Emily】評羅致光勞工政策 羅致光話中間偏左
【Emily】評羅致光勞工政策 羅致光話中間偏左
【Emily】水務署引入無人船 監測水塘水質
【Emily】水務署引入無人船 監測水塘水質
【Emily】前線．焦點2020 《明報》攝記贏7獎
【Emily】前線．焦點2020 《明報》攝記贏7獎
【Emily】《議事論事》換題風波 林琳話一頭霧水
【Emily】《議事論事》換題風波 林琳話一頭霧水