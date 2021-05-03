不配流亡 只稱旅居 「哪裏都不是新家，永在飄流」

「參與文縐縐的事都清算」 萌念離港

李軒朗去年曾與超區初選勝出者、元朗區議員王百羽合組名單，欲出戰立法會選舉，他稱離開亦與47名初選參加者被捕案有關，自覺有參與初選、亦曾籌組公民議政平台，當下壓迫愈見惡劣，「若我做了很轟烈的事情被捕，那沒什麼好說，但現時是什麼都無做，只參與了很『文縐縐』的事，選舉、初選、議政平台，就要無故面對政治清算」，故萌生離港念頭。雖他曾與王百羽因立會選舉開支申報被捕，但強調無愧於心，有信心案件不會定罪。

他不以「流亡」形容自身，因認為需在故土有很大犧牲，才稱得上流亡，故只形容自己旅居海外，暫亦未有打算申請庇護。

未擬申庇護 只盼言論不被詮釋定罪

李軒朗離港另一考慮在於自由，「可以在自由空間講我要說的話，講『光復香港』不用想國安法、『唯一出路』又要遮遮掩掩打擦邊球」，言論毋須被他人詮釋定罪，「有恐懼，那不是失去人身自由的恐懼，而是（陳奕迅）時代曲……要唱另一些歌的恐懼，為了生存是否要被迫就範？是否要跟他講？他日silent（沉寂）了，都說你不夠loyal（忠誠），會否變成這樣？」

人在異鄉，李軒朗總記掛沙爹牛肉麵與米線，「走了才發現，香港很熱，但原來來到這裏（外國），會覺得香港獨特，會記住、會掛念」。他盼在異鄉裝備自身，盡力推動香港變好，「保留對家鄉最真實的感情，保留自己、亦保留香港，只要香港人不死，香港就不死」。