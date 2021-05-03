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港聞二

剛當選中大評議會常委即辭 李軒朗：已離港

【明報專訊】中大校友評議會原定去年7月改選，因疫情延至上月底舉行。當初躊躇滿志參選常委的九龍城前區議員李軒朗，如今已離港，他本在7709名校友支持下當選，惟接受本報專訪稱，因未能親身履行職責，將會辭職。

因未能親身履職 盼選民體諒

最初參選，李軒朗滿腔大計，有意推動修章、冀評議會改選可更方便選民。一年前，他從未預計會離開香港，結果選舉四度延期至上月24日才舉行，但他已因恐懼離港（見另稿）。本來他希望完成3年任期，但考慮到若未能親身履行職務，無異「生人霸死地」，故今日將以無法親身出席常委會會議及校友活動為由，提交辭呈。

離港未退選 「射落海都唔益建制」

稱選舉意義在民主派壓倒勝利

由當選至辭職相隔不足10日，李軒朗只盼校友選民體諒，若有認為其做法不妥，他亦願受批評。他又指出，評議會實權不大，改選最大的象徵意義在於兩名民主派候選人獲逾7000票，相較對手只獲千餘票可謂壓倒性勝利，「民心無變，（選舉）推遲了9個月，但結果一樣」。

被問到何以離港後不退選，李軒朗從現實角度解釋，若他退選，參選人只剩屯門區議員盧俊宇為民主派，意味選民將「硬食一個建制派」，該人亦可做足3年任期，但現時直至補選，其席位料懸空約3個月，「射落海都唔益佢（建制派）」。

李軒朗早前另因選舉呈請敗訴而失去區議員議席，連同今次辭職，4年區議員任期、3年評議會任期，他都未能完成。他稱自覺愧對選民，未能再服務街坊，亦無法履行評議會職務，「我的確懷着傷心、內疚離開了，這是無可爭辯的事實，是遺憾」。根據中大校友評議會章程，若常委出現臨時空缺，需補聘校友評議會成員出任常委，任期至下次會員大會補選。

無意打國際線 盼幕後推廣香港文化

他自言離開並不好受，預計未來十年八載亦難回港，縱無意在海外打國際線，但期望多做幕後工作，包括推廣香港文化、擔任海外校友的橋樑角色，亦冀藉寫作表達對故鄉的感情，「很多人都在頂住，我敬佩留在香港的人、也尊重離開的人，但留也好、走也好，不要忘記自己身分，或大家一同經歷的傷痛、故事」。他亦期望有朝一日能回港，甚至再當區議員為市民解決瑣碎但貼身的問題，「能入境（香港）吃沙爹牛麵、飲凍奶茶，就當贏了」。

明報記者 邱榕瀅

相關字詞﹕中大校友評議會 區議員 中大

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