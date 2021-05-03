支聯會洗刷國殤之柱 籲港大勿移走

割席「不意外」 學生：校方忽略師生利益

港大早前宣布停止代收學生會會費並收回學生會會址管理權，外界關注自1997年起已擺放於該校的《國殤之柱》去留。有港大學生表示，《國殤之柱》算是港大的標誌，若校方移走將顛覆現時港大的自由，認為校方會帶來麻煩多於利益。亦有港大學生說，學校在《港區國安法》下承受很多壓力，對校方與學生會「割席」不意外，但認為學生會與校務有關，舉例稱不少屬會均以學生會會址舉辦活動，形容校方一刀切收回學生會設施管理權，會扼殺學生的文娛空間，日後亦失去與校方溝通橋樑，認為做法忽略師生利益，亦親手摧毁與學生會的互信。

續喊「結束一黨專政」 逾10保安戒備拍攝

支聯會昨按傳統到港大洗刷《國殤之柱》及燃點燭光，並於傍晚6時20分默哀，支聯會代表如常喊「結束一黨專政、建設民主中國」等口號。10多名港大的保安於附近戒備並攝錄過程。支聯會副主席何俊仁表示，《國殤之柱》已豎立港大20多年，象徵港大的言論自由，相信校方會尊重。

警暫未回覆 六四按計劃維園集會

支聯會上周入紙申請於維園舉辦六四燭光集會，另一副主席鄒幸彤稱暫未收到警方回覆，現按原定計劃舉辦實體集會；被問到若警方拒發不反對通知書，她說支聯會仍會堅持於維園燃點燭光，但若警方有任何決定，會再作交代。鄒又形容，洗刷《國殤之柱》本是每年恆常行動，但今年在國安法下，不少人「愈來愈覺得做乜都唔得」，昨晚亦一度有人擔心支聯會成員不能進入港大。她呼籲港人繼續堅持恆常可做的事情。