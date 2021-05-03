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防火會新委員逾半建制 1/4區選敗將 鍾港武：非為競逐選委 如此猜度屬侮辱

【明報專訊】政府上周五公布新一屆地區防火委員會的委任名單，除屯門區未公布，新加入的170名委員中全無民主派，建制派佔約51%、現任區議員約6%，而約24%在2019年區議會選舉中落敗者（40人）透過委任進入建制。在選舉新制下，防火會有份選出156個選委議席，角色重要。不過，油尖旺區防火會委員、民建聯鍾港武強調，非抱着「做選委」心態進入防火會，稱有關想法「侮辱」了委員；該區防火會前委員、公民黨余德寶憂慮，防火會將互選出「清一色」建制派任選委。

未計不能識別身分者

本報按民政總署公布的17區防火委員會名單，對比上一屆名單，發現有170名新任委員。撇除部分委員沒公開資料或可能有同名同姓者而不可供識別外，本報分析該170人中有86人具政黨、鄉事委員會、各區社團聯會等建制組織背景，惟新任委員中無人有公開資料顯示有泛民團體背景。

新委員中有40人（24%）曾落選區議會選舉，當中部分報稱獨立，如2019年於荃灣海濱選區與岑敖暉、鄒秉恬爭奪議席失敗的莫遠君。新加入委員中有11人（6%）為現任區議員，例如北區區議員、民建聯高維基。

民署：來自各階層 鍾：不憂單一聲音

民政事務總署手握防火會委任權，本報查詢委任準則，當局回覆稱分區防火會委員來自社會各階層。根據現有機制，政府委任委員的原則是「用人唯才」，從不同途徑吸納有志服務社會的合適者。

油尖旺區議會前主席鍾港武再獲委任為防火會委員，他稱擔任公職逾20年，以平常心面對是次委任；選舉新制下，防火會獲授權互選產生選委，他認為委員會責任增加，相信各委員會盡力完成有關責任，又稱委員政治立場未必一致，亦會批評政策，不憂慮出現「單一聲音」。鍾表示，他認識的其他委員均有意服務社區，並非旨在競逐選委才加入防火會，批評有關想法是「侮辱」了委員。被問自身參選選委意欲，鍾稱暫未有安排。

翻查資料，過往各分區防火會每年開會3至4次，鍾港武過去一年曾缺席兩次會議。鍾解釋，去年疫情下會議日期曾更改，自己因酒牌局會議等公務，未能及時趕回防火會會議，事前已知會秘書處。另外，過往曾缺席多於一次防火會會議的民建聯龔美姿、邵天虹、鄧麗玲及新民黨林宇星，鄧、林留任本屆防火會。

余德寶憂互選「清一色」建制選委

余德寶不獲委任新一屆防火會，日前收到民政事務局長的感謝狀，讚揚他在防火會工作「建樹良多、成績斐然」。回應當局「用人唯才」原則，余德寶反問是否代表不獲委任的民主派不是人才。他形容，多名建制派落選區議員獲得委任是「政治內循環」。余稱，防火會過往專注防火工作，與選委職能南轅北轍，質疑防火會日後會否轉為討論全港議題，他亦憂慮會互選出「清一色」建制派選委，難似民主派般批評政府。

葵青區議員、街工梁志成此前是當區防火會委員，他說自己獲委任兩屆，因任期屆滿不再續委任：「沒所謂的，我們不會不是防火委員便不專注防火或走去放火。」對於現時該區防火會無泛民成員，梁認為反映政府考慮是「政治上絕對安全」，又稱過去建制派代表常缺席防火、分區委員會會議：「他們只是扮演政治上的功能，就是社區事務不開會，但要去選選委這大事。」

明報記者

相關字詞﹕區議會 民政事務總署 選舉制度 防火委員會

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