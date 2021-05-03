飲食業：中小餐廳難劃區 張宇人：早料執行有問題

若員工全已打首劑疫苗，可在餐廳劃出6人一枱的「C區」，食客須用「安心出行」，食環署則要求餐廳以平面圖顯示食肆如何分間區域，以便巡查及執法。黃家和昨於港台節目《城市論壇》稱，目前餐廳普遍仍以B類為主，即維持4人一枱，無要求員工或食客接種疫苗；黃又稱，全港1.8萬間食肆屬中小型，難分不同區域，建議食環署重新考慮畫平面圖要求。

倡食環重新考慮平面圖要求

譽宴集團主席張家豪表示，酒樓在各時段座位安排不一，「朝早長者多數兩人去，做C區無意思；中午寫字樓食客多，才有對C區的需求，但下午茶人流較少，又要做回B區」，要觀乎客流量，難畫平面圖。

張宇人於無綫節目《講清講楚》認為，不少食肆仍維持4人一枱，不代表他們不想放寬，原因是員工未全部接種疫苗，或稍後接種，有部分則觀望醫生紙如何處理。至於食肆劃區安排未夠彈性，張宇人建議政府可要求餐廳在枱上貼「安心出行」貼紙區分，認為同樣方便食環署執法。

另外，香港社區組織協會4月訪問365名基層住戶，43.3%受訪者稱有住戶成員因政府防疫措施而無法正常工作，當中近九成曾被要求放無薪假或開工不足、接近一半更未有出糧。協會建議，政府應透過抗疫基金直接向受防疫措施影響之員工提供津貼援助，並再呼籲考慮設失業援助金。

（疫情第四波）