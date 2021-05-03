港星機位速滿 旅界料暑假始有旅團

新加坡政府昨公布，當地新增39宗新冠病毒確診個案，當中14宗為本土確診病例，11宗與爆發群組感染的陳篤生醫院有關，該醫院累計有27宗確診個案。因疫情有反彈迹象，新加坡已於上周六（1日）起收緊社區防疫措施，包括收緊購物商場及旅遊景點的人數限制等。

黃進達昨出席商台節目《政好星期天》表示，受機位和客位限制，首兩周來往香港與新加坡的機位已爆滿，旅行團未必太快可成行，相信要到暑假加開航班後才有望成團。他又說，建立旅遊氣泡是大趨勢，業界希望推展至其他國家，據他了解，政府正與10多個地方商討，包括泰國、日本和韓國等。

本地遊最快月初重開

黃進達又稱，港人到內地探親、公幹和旅遊的需求非常大，希望在本港疫情盡快清零後，可與內地和澳門同步重新通關。旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目稱，澳門已與內地恢復通關約9個月，形容現時澳門人山人海，期望香港疫情盡快清零，與澳門及內地通關。

疫苗氣泡新措施下，本地遊可恢復舉辦最多30人的旅行團，但帶團職員要至少接種一劑新冠疫苗，參加者不需接種疫苗，但要使用「安心出行」程式。黃進達表示，業界反應踴躍，上周末已有29間旅行社、超過100團登記，相信最快本月初可重開本地遊，未來周末及母親節會是高峰期。對於政府要求旅客使用「安心出行」，他表示會與政府商討，希望可更有彈性。

有報道稱，有旅行社舉辦「巴士團」，人數超過本地遊規定30人，黃進達認為做法不理想，或違反限聚令，旅議會將要求旅行社解釋。

崔定邦表示，很多旅行社以接待外地遊客為主，參與本地遊的旅行社不多，目前業界情况仍相當困難。

（疫情第四波）