15檢測中心未來5日預約滿 工會促港府增派樽

前日5.2萬外傭檢測 單日人數新高

食衛局昨晚感謝市民配合強檢，稱前日21間社區檢測中心和35個流動採樣站為逾11.3萬人採樣，包括逾5.2萬名外傭，創下社區檢測中心及採樣站單日新高。截至昨午6時，逾5.4萬樣本完成檢測，暫沒初步陽性。因應檢測需求短時間大增，政府今日增設流動採樣站，並延長部分流動採樣站服務日期。

政府昨在銅鑼灣維園、中環遮打道行人專用區等外傭聚集點設臨時檢測站，維園中午前持續逾千人輪候。有菲傭在檢測站開放前4小時、昨晨6時到維園，近中午12時完成檢測，批評做法不公。僱主余小姐原打算為兩名菲傭預約，惟港島中心連日爆滿，遂着兩人昨晨8時到維園，但11時半隊前有近千人，唯有叫她們離開，改取樣本樽。

維園中午前逾千人輪候檢測

政務司長張建宗表示，要求外傭強檢旨在保護外傭、僱主家庭，盡早找出變種病毒源頭，希望外傭及僱主理解政府初心；強檢安排適用其他高風險行業如院舍員工，不涉種族或身分歧視。

飲食業、建造業等員工目前須定期檢測，飲食業職工總會名譽會長郭宏興、社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發及香港建造業總工會理事長黃平表示，有工友反映近期預約檢測或取樣本樽困難增加。郭宏興說不少食肆員工「落場」或下班後去檢測中心，但多個中心爆滿，很難即場登記，不少人改取樣本樽，但樣本樽很快派完，冀政府增加樣本樽及流動檢測站。鄭清發稱有院舍憂排隊檢測有感染風險，着員工到診所取樣本樽，但等候檢測報告時間較長。

兩周前已打兩針院舍員工免檢測

勞福局昨稱，有見逾一成安老院及殘疾院舍員工已完成接種兩劑疫苗，政府決定今起，院舍員工14日前已完成接種兩劑疫苗可豁免定期檢測；獲豁免者若續自願檢測，仍可免費。

（疫情第四波）