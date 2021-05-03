累計針後28死 專家：無關疫苗 29宗面癱22打科興 多涉男性左臉

57歲高血壓胖男打針後6天亡

衛生署昨公布，一名患高血壓、慢性阻塞性肺病及肥胖的57歲男，於4月26日接種第一劑科興，6天後（5月2日）凌晨被發現在街上不省人事，送院後同日早上離世。當局至今累計公布22人接種科興、6人接種BioNTech疫苗後死亡。

衛生署表示，截至4月25日，署方收到14宗曾於去世前14天內接種疫苗的死亡報告，佔接種總劑量的0.001%，全部均沒臨牀證據顯示由疫苗引起；另接獲合共2131宗異常事件報告，佔總劑量的0.17%。

孔繁毅在now新聞台節目《大鳴大放》表示，委員會接獲約2000宗不良反應呈報，大部分屬頭暈等輕微事件，而日前交代過死亡等嚴重個案，基本上與疫苗接種無關，當中部分死因裁判官已出報告，另有部分正等待解剖或報告。

孔繁毅：面癱個案倘較基線高 會建議科興列副作用

至於有市民接種後面癱，孔稱截至4月18日，約有29宗面癱，22人接種科興、7人打BioNTech。涉及科興的個案，以男性及左臉面癱為主，普遍於接種後48小時內發生。他說港大藥劑部正長期觀察研究，並對比以往同期面癱個案基線，預料數周後會有初步數據。如屆時發現較基線高，會建議科興將面癱列入疫苗副作用。

他又說，目前未有數據顯示需要何時接種第三劑加強劑，但科興屬滅活疫苗，產生抗體數量及刺激免疫系統反應不及BioNTech高，相信要較快接種第三劑。

95萬人已接種第一劑

前日有10人接種疫苗後送院，當中9人接種BioNTech，而在中央圖書館疫苗接種中心打科興的31歲男，因未能移除針筒送院，經治療後出院。至昨累計95.21萬人接種第一劑；53.98萬人已接種第二劑；昨分別有4000人及1.55萬人預約科興和BioNTech。

（疫情第四波）