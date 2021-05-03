累計針後28死 專家：無關疫苗 29宗面癱22打科興 多涉男性左臉

【明報專訊】本港逾90萬市民接種第一劑新冠病毒疫苗，衛生署公布28人接種後死亡個案中，22人曾打科興，最新涉及一名患高血壓及肥胖等的57歲男子，接種科興後6天離世。截至4月底，署方接獲逾2000宗異常事件報告，佔接種總劑量0.17%。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅稱大部分報告屬輕微，而死亡個案「基本上與疫苗無關」。此外，本港約29人接種後面癱，其中22宗打科興，主要涉男性及左臉。
57歲高血壓胖男打針後6天亡
衛生署昨公布，一名患高血壓、慢性阻塞性肺病及肥胖的57歲男，於4月26日接種第一劑科興，6天後（5月2日）凌晨被發現在街上不省人事，送院後同日早上離世。當局至今累計公布22人接種科興、6人接種BioNTech疫苗後死亡。
衛生署表示，截至4月25日，署方收到14宗曾於去世前14天內接種疫苗的死亡報告，佔接種總劑量的0.001%，全部均沒臨牀證據顯示由疫苗引起；另接獲合共2131宗異常事件報告，佔總劑量的0.17%。
孔繁毅在now新聞台節目《大鳴大放》表示，委員會接獲約2000宗不良反應呈報，大部分屬頭暈等輕微事件，而日前交代過死亡等嚴重個案，基本上與疫苗接種無關，當中部分死因裁判官已出報告，另有部分正等待解剖或報告。
孔繁毅：面癱個案倘較基線高 會建議科興列副作用
至於有市民接種後面癱，孔稱截至4月18日，約有29宗面癱，22人接種科興、7人打BioNTech。涉及科興的個案，以男性及左臉面癱為主，普遍於接種後48小時內發生。他說港大藥劑部正長期觀察研究，並對比以往同期面癱個案基線，預料數周後會有初步數據。如屆時發現較基線高，會建議科興將面癱列入疫苗副作用。
他又說，目前未有數據顯示需要何時接種第三劑加強劑，但科興屬滅活疫苗，產生抗體數量及刺激免疫系統反應不及BioNTech高，相信要較快接種第三劑。
95萬人已接種第一劑
前日有10人接種疫苗後送院，當中9人接種BioNTech，而在中央圖書館疫苗接種中心打科興的31歲男，因未能移除針筒送院，經治療後出院。至昨累計95.21萬人接種第一劑；53.98萬人已接種第二劑；昨分別有4000人及1.55萬人預約科興和BioNTech。
（疫情第四波）
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