菲外長指「港府要外傭打針」帶歧視 總領事：對外勞應一視同仁 勞處：感謝領館協助

對於兩人說法及事前曾否諮詢領事館,勞工處昨回覆表示,特區政府一直就抗疫事宜與外傭來源地駐港總領事館保持聯繫,並感謝總領事館對各項抗疫措施的理解和協助。勞工處又表示,就日後外傭申請續約時須接受認可新冠疫苗注射的安排,政府會繼續與相關總領事館保持聯絡溝通。

菲領事指沒直接諮詢

勞處:一直保持聯繫

菲律賓駐港總領事Raly Tejada接受《南華早報》訪問,稱領事館一直支持香港的免費及自願疫苗接種計劃,但他認為特區政府不應強制外傭接種疫苗,「相信她們有能力做正確的事」(believe that they are capable of doing the right thing)。他說,倘接種疫苗成為來港工作的條件,有關要求不應帶歧視成分,所有外地來港工作的人都應接種。

Raly Tejada又表示,特區政府公布新措施之前沒有「直接諮詢」(directly consulted)領事館,他說措施牽涉國民權利,若特區政府先諮詢菲律賓及印尼等受影響國家,會更理想。

菲律賓外長洛欽昨在Twitter發文並轉載Raly Tejada受訪的報道,稱其說法正確。洛欽認為,港府讓外傭接種疫苗是好事,但即使此舉是好,仍帶有歧視意味地將他們標籤(still marking them out smacks of discrimination)。他又稱,若此措施是優待外傭,則對其他國籍人士不公平,香港可做得更好。洛欽另提到,自己曾協助特首林鄭月娥,容許菲傭回港,希望強制接種疫苗措施也涵蓋香港所有外勞。

張建宗:勞處入境處正研究細節

政務司長張建宗昨在網誌表示,就日後外傭申請續約時須接受認可新冠疫苗注射的安排,勞工處及入境處正研究細節。

