菲外長指「港府要外傭打針」帶歧視 總領事：對外勞應一視同仁 勞處：感謝領館協助

明報記者

對於兩人說法及事前曾否諮詢領事館，勞工處昨回覆表示，特區政府一直就抗疫事宜與外傭來源地駐港總領事館保持聯繫，並感謝總領事館對各項抗疫措施的理解和協助。勞工處又表示，就日後外傭申請續約時須接受認可新冠疫苗注射的安排，政府會繼續與相關總領事館保持聯絡溝通。

菲領事指沒直接諮詢

勞處：一直保持聯繫

菲律賓駐港總領事Raly Tejada接受《南華早報》訪問，稱領事館一直支持香港的免費及自願疫苗接種計劃，但他認為特區政府不應強制外傭接種疫苗，「相信她們有能力做正確的事」（believe that they are capable of doing the right thing）。他說，倘接種疫苗成為來港工作的條件，有關要求不應帶歧視成分，所有外地來港工作的人都應接種。

Raly Tejada又表示，特區政府公布新措施之前沒有「直接諮詢」（directly consulted）領事館，他說措施牽涉國民權利，若特區政府先諮詢菲律賓及印尼等受影響國家，會更理想。

菲律賓外長洛欽昨在Twitter發文並轉載Raly Tejada受訪的報道，稱其說法正確。洛欽認為，港府讓外傭接種疫苗是好事，但即使此舉是好，仍帶有歧視意味地將他們標籤（still marking them out smacks of discrimination）。他又稱，若此措施是優待外傭，則對其他國籍人士不公平，香港可做得更好。洛欽另提到，自己曾協助特首林鄭月娥，容許菲傭回港，希望強制接種疫苗措施也涵蓋香港所有外勞。

張建宗：勞處入境處正研究細節

政務司長張建宗昨在網誌表示，就日後外傭申請續約時須接受認可新冠疫苗注射的安排，勞工處及入境處正研究細節。

（疫情第四波）

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