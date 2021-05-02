除屯門區未公布 新一屆防火會名單無民主派

上屆委員：明顯「搞清一色」

上屆曾為油尖旺防火委員會委員的油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶稱，防火委員會「升格」了，有機會成為選委，左右特首產生，政府明顯是「搞清一色」。

上一屆各地區防火委員會共有29名民主派區議員，新一屆全不獲續任，而各個地區防火會內仍有不少落選區選的建制人物。余德寶日前收到民政事務局長徐英偉的感謝狀，讚他在防火會的工作「建樹良多、成績斐然」。

余德寶回覆本報稱，在政治原因下，即使有貢獻亦不能留下，他做了兩屆委員，其他只做了一屆的民主派同樣無得留低；而建制派區議員鍾澤暉，以及在選舉中表明不希望繼續有公職的建制派落選者卻能獲續任。他認為，政府是採用與自己意見相同的人，是用人唯親。

深水埗區議員、獲續任為該區防火委員會委員的民建聯劉佩玉表示，名單是政府決定，無論有否民主派，防火委員會的地區工作都會如常進行，她不認為無民主派就是無均衡代表性，認為政府的委任是考慮委員的社區服務和專業，稱若認為這與選委有關是談得太遠。