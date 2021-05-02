港大割席 學生會「遺憾」促三思 促維持一貫合作關係

張達明：校委會沒開會討論

港大校委會委員、法律學院首席講師張達明昨天稱，校委會沒開會討論，被問到校方做法，他說「禮崩樂壞，夫復何言」。

內地官媒早前批評港大學生會抹黑「一國兩制」及國安教育，港大前日發聲明批評學生會「近年行事日趨政治化，多次利用校園作為政治宣傳的平台，公開發表煽動性並可能涉及違法的言論」，將停止代收學生會會費、收回學生會會址及其他設施管理權等。港大學生會昨天發表聲明回應校方，有約70個屬會一同聯署。

校友關注組譴責打壓 促撤決定

聲明表示，學生會成立百多年，一直以服務同學、促進與校方之間的溝通和合作為己任，與大學共存共榮；雖然學生會不附屬於大學校方，但多年來雙方一直保持密切及平等的合作關係，共同為港大作出貢獻。聲明並提到，在香港面對危難時，學生會希望校方能夠和學生合作溝通，共渡時艱，而非與學生「割席」分坐，「此舉絕非任何文明的教育工作者之所為」。

港大校友關注組強烈譴責港大政治打壓學生會，要求港大管理層立即撤回決定。2016年港大學生會會長孫曉嵐在facebook撰文，促請校方撤回決定，說近年政權多番介入大學事務，影響學術自由，屢推苛政，學生會積極發聲卻被校方指「日趨政治化」，「如何不叫年青一代心灰意冷呢？」