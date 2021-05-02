南港島線擾棲地 鷺鳥拒遷人為「新居」

種樹補償未起作用

翻查資料，港鐵2010年完成的南港島線環評報告顯示，當時黃竹坑明渠下游有一個鷺鳥夜間棲息地，顧問建議避免在冬季高峰期做滋擾工程，限制在鷺鳥棲息時間，即日落至日出時間施工，又會在附近補種樹木，以及在營運期間使用有顏色的隔板，以避免鷺鳥撞擊。環評報告預計「不會顯著影響鷺鳥的存活及繁衍的成功率，對鷺鳥覓食及棲息的潛在影響可透過實行全面緩解措施以減至可接受水平」。

漁署認棲地受工程影響

鷺曾由黃竹坑遷大樹灣鴨脷洲

南港島線於2011年動工。根據漁護署調查，在黃竹坑棲息的鷺鳥分別於2012及2013年遷往大樹灣及鴨脷洲，至於補種樹木的地點未能吸引鷺鳥棲息，署方亦承認黄竹坑鷺鳥棲息地遭發展影響。除了棲息地，鷺鳥林亦曾遭威脅，2017年康文署在鷺鳥繁殖期間，在大埔運頭角里的鷺鳥林修樹，導致多個鳥巢墜下，造成30隻鷺鳥死傷。

（城市保育）