南港島線擾棲地 鷺鳥拒遷人為「新居」

【明報專訊】香港觀鳥會擔心城門河畔即將興建的一段T4號主幹路會危及大圍的鷺鳥棲息地，土木工程拓展署稱會採取多項措施減少對鷺鳥的影響。然而前車可鑑，漁護署調查顯示，其中一個位於黃竹坑的鷺鳥棲息地，過去多年均錄得鷺鳥出沒，後來由於港鐵興建南港島線，當時環評顧問建議採取紓解措施，稱可對鷺鳥覓食及棲息的潛在影響減至可接受水平，並在附近種樹補償，惟結果鷺鳥棄用原有棲息地，亦未有搬到「指定」新居。
種樹補償未起作用
翻查資料，港鐵2010年完成的南港島線環評報告顯示，當時黃竹坑明渠下游有一個鷺鳥夜間棲息地，顧問建議避免在冬季高峰期做滋擾工程，限制在鷺鳥棲息時間，即日落至日出時間施工，又會在附近補種樹木，以及在營運期間使用有顏色的隔板，以避免鷺鳥撞擊。環評報告預計「不會顯著影響鷺鳥的存活及繁衍的成功率，對鷺鳥覓食及棲息的潛在影響可透過實行全面緩解措施以減至可接受水平」。
漁署認棲地受工程影響
鷺曾由黃竹坑遷大樹灣鴨脷洲
南港島線於2011年動工。根據漁護署調查，在黃竹坑棲息的鷺鳥分別於2012及2013年遷往大樹灣及鴨脷洲，至於補種樹木的地點未能吸引鷺鳥棲息，署方亦承認黄竹坑鷺鳥棲息地遭發展影響。除了棲息地，鷺鳥林亦曾遭威脅，2017年康文署在鷺鳥繁殖期間，在大埔運頭角里的鷺鳥林修樹，導致多個鳥巢墜下，造成30隻鷺鳥死傷。