漁署：鷺鳥棲地10年失三成 大圍擬建T4公路 觀鳥會恐成滋擾

明報記者 馬耀森

本港多區均可見鷺鳥，過去較少有系統調查鷺鳥的棲息地。漁護署在最新出版的《香港物種探索》期刊發表調查，發現26個鷺鳥棲息地（roosting site），只有4個與鷺鳥林（egretry）地點重疊，包括沙田彭福公園、屯門沙洲、元朗山背河及九龍公園。而26個棲息地之中，8個位於后海灣，其餘分佈於各區。

去年從漁署棲地名單剔除

大圍上季錄300多隻

調查於2019年10月至2020年3月進行，調查人員於日落前約1小時開始點算鷺鳥的數目及品種，亦會觀察飛行路線，追蹤鷺鳥在晚間棲息的樹木或避風塘等；該署亦有利用無人機在后海灣紅樹林尋找鷺鳥群居地點。調查檢視過去10多年曾錄得鷺鳥棲息的42個地點，發現12個地點在調查期間未有發現鷺鳥，佔整體約28.6%，餘下4個地點未有調查。該12個「鳥去樓空」的地點包括元朗下白泥、上水河上鄉、昂船洲和大圍等。香港觀鳥會助理保育經理胡明川稱，大圍城門河兩旁過去多年均錄得鷺鳥棲息，漁護署於2019/20年調查未有發現鷺鳥，故將該地點剔除，惟該會於2020/21年冬季，發現該處有逾300多隻鷺鳥棲息，認為該處亦屬重要棲息地之一，而地點與擬建的T4主幹道天橋甚為接近，擔心工程會滋擾鷺鳥棲息。

土拓署：有措施減鷺鳥影響

土木工程拓展署回覆本報查詢時表示，大圍鷺鳥棲息地位於文禮閣至香港文化博物館之間的一段城門河畔，鷺鳥主要沿城門河北面及香港文化博物館旁，向東及向西飛，飛行高度距離地面約10至20米。在工程設計階段，該署已在位於城門河畔的一段T4號主幹路預留足夠空間讓鷺鳥飛過，並於施工期間再次確定鷺鳥的棲息位置，避免修剪或移除該處的樹木。該署會要求承建商在工地範圍內安裝圍板及使用低噪音機械及設備，並控制光亮度，及盡量避免在鷺鳥夜棲時段施工，減少對鷺鳥的影響。

漁署：鷺鳥棄棲地多原因不明

對於部分棲息地被鷺鳥捨棄，漁護署稱原因不明，因為未發現有棲息地附近環境有明顯轉變；另該署指出，位於黄竹坑的鷺鳥棲息地遭發展影響（見另稿）。香港觀鳥會認為，本港鷺鳥面臨三大威脅，包括都市化導致鷺鳥失去覓食生境、遊人干擾，以及外來入侵植物如薇甘菊覆蓋樹林，都會減少適合鷺鳥棲息或繁殖的地方。

漁護署表示，是次調查提供最新及全面的鷺鳥棲息地分佈數據，有助保育鷺鳥及評估建議工程對鷺鳥的影響。

（城市保育）