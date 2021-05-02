前私隱專員蔣任宏：傳媒欠資格制度 查冊較難爭豁免

記協：有專業守則 非沒自律

記協主席楊健興表示，傳媒監察機構或社會上的不公義，透過報道讓公眾知情，工作性質本身便符合公眾利益。他認為，如果查冊要向政府證明符合公眾利益，傳媒行使第四權，變成由行政權決定，「原則上出現好大問題，是否定了第四權，亦有利益衝突」。他說，若公眾認為報道沒有新聞價值，或處理方式有問題，自有輿論監督，傳媒機構及新聞團體亦有制定專業守則，並非沒有自律，若出現侵犯私隱的個案，報業評議會可處理投訴。

蔣任宏在港台《香港家書》表示，公共登記冊載有大量和敏感的個人資料，若資料處理不當，可導致嚴重的私隱風險，故認為政府嚴肅處理是責無旁貸。他說私隱權受《基本法》保障，但不是絕對，應與其他的人權及公眾利益取得平衡。他說，若查閱公共登記冊的私隱保障未有在相關條例提及，便要倚賴一般適用的私隱條例，而條例豁免的新聞用途，需符合公眾利益。

他認同新聞工作的重要性毋庸置疑，「但這行業偏偏是沒有一個從業員登記、資格認可及自律的制度」，法改會曾於2004年建議成立一個法定、獨立和全行業實施的自律組織，但這建議多年來被擱置，「因此，期望負責公共登記冊的政府部門來者不拒，假設所有查冊的新聞工作者都會將資料用於符合公眾利益的用途，似乎是不切實際的」。